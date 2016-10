Carro capota na Manuel Urbano após pneu estourar e deixa três pessoas feridas

Um acidente de trânsito deixou três vítimas lesionadas e presas nas ferragens de um carro, após capotamento na rodovia AM-070 (Manuel Urbano), em Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus). O condutor do veículo, que não teve o nome divulgado, perdeu o controle da direção após um dos pneus estourar.

O acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira (17), por volta das 14h. O veículo modelo Gol, de cor branca e placa OAB-7668, trafegava pelo sentido da via Iranduba/Manaus quando aconteceu o fato. O Corpo de Bombeiros do Amazonas foi acionado para auxiliar na retirada das vítimas que ficaram presas entre as ferragens.

Uma equipe de médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi deslocada até o local e, em via pública, realizou os primeiros atendimentos. As vítimas, que sofreram apenas escoriações, foram imobilizadas e conduzidas à um hospital na capital onde passaram por exames para detectar possíveis traumas.

O veículo foi retirado na via com o auxílio de um caminhão guincho. Um laudo emitido pela perícia do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) deverá apontar as reais causas do acidente.

Portal EM TEMPO