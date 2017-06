Carro capota na entrada dos Franceses e morador de rua ajuda no resgate

Os bombeiros foram acionados, ajudaram no resgate e prestaram os primeiros socorros às vítimas – Daniel Landazuri

Duas mulheres ficaram feridas em um acidente de trânsito, embaixo do viaduto de Flores, na avenida Desembargador João Machado, Zona Centro-Sul de Manaus, por volta das 5h da manhã desta sexta-feira (9). O motorista do veículo, modelo Polo sedan, que capotou em alta velocidade, não ficou ferido.

Um morador de rua ajudou as vítimas a sair do carro – Daniel Landazuri

De acordo com polícias militares da 12ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o veículo trafegava pela avenida Mário Ypiranga Monteiro, a antiga Recife, e o condutor perdeu o controle da direção na curva da entrada dos Franceses. O carro bateu em uma palmeira que fica no canteiro central e capotou.

“Após o acidente, um morador de rua ajudou na retirada das vítimas de dentro do carro. Os bombeiros foram acionados e prestaram os primeiros socorros. Não encontramos nenhuma anormalidade, tudo indica que o motorista dormiu ao volante”, contou um dos policiais que atendeu a ocorrência.

De acordo com o sargento Francisco Henrique, do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), as vítimas foram resgatadas conscientes e não correm risco de morrer.

“O motorista conversou com a nossa equipe, disse que ele e a passageira da frente estavam usando o cinto. Disse também que estavam vindo do Vieiralves e estavam a caminho de casa. As mulheres, aparentemente, não apresentam fraturas, mas uma delas sofreu um corte no rosto”, informou o sargento.

As vítimas feridas foram levadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para hospitais da capital. Até o momento da publicação desta matéria, o estado de saúde delas não foi divulgado.

Daniel Landazuri

EM TEMPO