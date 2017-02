Carro capota na avenida Efigênio Salles e deixa cinco feridos

Na tarde deste domingo um veículo modelo Strada, placa OAK-4159 capotou em uma curva da Avenida Efigênio Salles. O local é conhecido popularmente como “curva da Morte”, por já ter sido palco de vários acidentes. Segundo informações do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans), o acidente aconteceu no sentido centro, próximo ao All Night Club.

Ainda segundo o Manaustrans, as cinco pessoas que estavam no veículo no momento do acidente tiveram ferimentos leves. Entre elas estavam três crianças, uma de 2, uma de 4 e outra de 7 anos. Não há informações sobre a causa do capotamento.

Os adultos foram encaminhados ao Hospital Pronto-Socorro 28 de Agosto. As crianças foram para o Pronto-Socorro da Criança, na Zona Leste. O carro capotado foi retirado e a via foi liberada horas depois do ocorrido.

EM TEMPO