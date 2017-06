Carro capota em frente ao Hospital 28 de Agosto e retém trânsito na manhã deste sábado

Um carro modelo HB20 de cor branca capotou na manhã deste sábado(10), por volta das 6h, e reteve o trânsito em frente ao Hospital Pronto-Socorro 28 de agosto, na avenida Mário Ypiranga, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul da capital.

Segundo informações do Instituto Municipal de Trânsito (Manaustrans), havia mais um carro envolvido no acidente, modelo Fiat Pálio, de placa não informada, entretanto houve acordo entre as partes e não quiseram acionar a perícia. Não houve vítimas.

Ainda segundo o Manaustrans, por volta das 7h, o carro que capotou foi removido do local e a via foi liberada.

A reportagem do EM TEMPO entrou em contato com a 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) da área, para saber como aconteceu o acidente, porém o tenente Nascimento que estava de plantão, apenas confirmou a ocorrência, no entanto, não pôde passar mais detalhes porque houve mudança de turno.

Bruna Chagas

EM TEMPO