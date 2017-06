Carro capota e poste corre risco de cair na Torquato Tapajós

O motorista não sofreu ferimentos graves. Ele usava o cinto de segurança – Divulgação

Um Mitsubishi Asx 2.0 4WD ficou parcialmente destruído ao bater em um poste e depois capotar na avenida Torquato Tapajós, na madrugada deste sábado (17). O caso ocorreu por volta das 1h, em frente a uma agência bancária.

De acordo com o motorista, que preferiu não se identificar, outro veículo em alta velocidade o fechou e ele precisou jogar o veículo para a direita para evitar a colisão. Entretanto, ele perdeu a direção e colidiu com o poste – que ficou bastante danificado e corre o risco de cair na via pública.

A Polícia Militar do Amazonas, por meio da 17ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), foi acionada e fez o isolamento da área. O motorista estava sozinho no momento do acidente e usava o cinto de segurança. Ele não ficou ferido e não houve outras vítimas.

O outro condutor fugiu do local sem prestar atendimento.

Queda poste

Com o risco do poste cair na pista, uma equipe da Eletrobras Distribuição Amazonas foi acionada e fará a retirada e a troca do pilar. O fornecimento de energia da área será desligado e deve ser restabelecido até o fim dos procedimentos. A reportagem entrou em contato com a assessoria da Eletrobras por telefone e pelo WhatsApp para verificar mais informações sobre a ação no local e prazo para a conclusão dos trabalhos, mas ainda não recebeu respostas.

Bruna Souza

EM TEMPO