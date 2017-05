Carro capota e deixa feridos no Viver Melhor

Um carro, modelo Gol, de placa não informada, capotou após colidir com um Chevette, na tarde desta terça-feira (2). Sete pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança de 8 anos. O acidente aconteceu no conjunto residencial Viver Melhor 1º etapa, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com informações com testemunhas, o condutor foi fazer um retorno em alta velocidade e acabou perdendo o controle do veículo ao colidir com o outro carro, vindo a capotar três vezes.

Policiais da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) informaram que cinco pessoas estavam no Gol, entre elas a criança de 8 anos. No outro veículo estavam mais duas vítimas.

As vítimas foram socorridas por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas ao Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul de Manaus.

Ainda conforme informações da 26ªCicom, aparentemente, as vítimas tiveram só ferimentos leves.

Mara Magalhães

EM TEMPO