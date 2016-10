Carro capota e cai com três pessoas em barranco no Colônia Antônio Aleixo

Um gol vermelho, de placa ainda não identificada, capotou por volta de 14h deste domingo (9), na estrada do Colônia Antônio Aleixo, na Zona Leste de Manaus. Um casal e um rapaz ocupavam o veículo na hora do acidente, mas não houve mortes, ainda que, com o impacto, o carro tenha ficado totalmente destruído.

Outro motorista que transitava no local parou no acostamento e acionou, por telefone, uma equipe da Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que removeu o trio para o Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, também na Zona Leste. Um dos rapazes sofreu escoriações e o casal apenas ferimentos leves. Conforme informou a recepção do hospital, nenhum correm risco de morte.

De acordo com o soldado Emerson Rodrigues, da 28º Companhia Interativa Comunitária, testemunhas afirmaram que a mulher discutiu com o namorado e, durante o ‘bate-boca’, ele perdeu o controle do volante e o carro ficou descontrolado, vindo a capotar e cair no barranco.

“Pelo que viram e nos contaram, foi muito rápido, a namorada do rapaz discutia em tom bem alto e interviu na direção do carro, não houve tempo para evitar a colisão”, disse o policial militar.

Uma perícia técnica de trânsito investigará o caso. Até o momento, não foi constatado uso de bebida alcoólica por parte do motorista.

Por João Paulo Oliveira