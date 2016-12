Carro bate em poste na Ponta Negra e ocupantes ficam presos

Um acidente deixou a avenida Coronel Teixeira, conhecida como estrada da Ponta Negra, na zona Oeste, com o trânsito lento no sentido Bairro-Centro por aproximadamente 1h30.

Um carro modelo Ônix, placa PHB-4148, perdeu o controle e bateu no poste de iluminação que estava no canteiro central da avenida. Os 2 ocupantes do veículo ficaram presos na parte interna do carro, mas foram socorridos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros.

O motorista do veículo, Lucas de Souza da Silva, 25, contou aos bombeiros que estava indo com o amigo identificado apenas como Mateus, para um festa de confraternização da empresa onde eles trabalham.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista teve fratura em uma das pernas e o outro ocupante apenas ferimentos leves. Ambos foram levados para o pronto-socorro da área.

O poste já foi retirado do no meio da pista.

