Carro bate em poste e motorista morre preso entre as ferragens na Torquato Tapajós

Com sinais de embriaguez, o motorista Eduardo Prieto Correa da Silva, de 36 anos, morreu após perder o controle da direção do carro e colidir em um poste, na avenida Torquato Tapajós, Zona Norte de Manaus. O acidente ocorreu por volta das 5h30 desta quinta-feira (19) e, segundo a Eletrobras Distribuição Amazonas, afetou o fornecimento de energia elétrica para os moradores da Zona Rural da capital.

De acordo com testemunhas, que moram próximo ao local do acidente e tentaram socorrer a vítima, ao se aproximarem do automóvel foi possível notar um forte cheiro de bebida alcoólica. “Ouvi o barulho e depois vi o curto-circuito, quando saí de casa já tinha outros motoristas tentando socorrer o homem, mas ele já estava morto. A cabeça dele estava no volante, tocando a buzina, quando eu me aproximei para também tentar ajuda-lo e senti o cheiro de cerveja”, contou o frentista José Carlos Bispo, de 43 anos, revelando que dentro do veículo havia uma latinha de bebida alcoólica, porém, a polícia disse não ter encontrado o objeto.

Ainda segundo testemunhas, uma equipe do Samu foi a primeira a chegar no local da colisão e, logo de início, constatou a morte do condutor do veículo. Com o impacto da batida do carro contra o poste de iluminação, a vítima ficou retida entre as ferragens e foi necessário a ação de funcionários do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam).

Leia também: Fim da escapadinha: contatos do WhatsApp agora podem ver sua localização

“Todas as portas estavam travadas e tivemos que usar o equipamento desencarcerador – que permite a retirada de vítimas presas em ferragens de automóveis, aeronaves ou qualquer outro ambiente metálico – para abrir a porta do passageiro e retirar o corpo. Depois, abrimos o capô e desligamos o circuito da bateria pra evitar explosões, devido a parte elétrica do carro”, explicou o capitão Ricardo Rocha, do Cbmam.

Agentes do Manaustrans estiveram no local e deram auxílio para às equipes da empresa de fornecimento de energia elétrica, que deve fazer a troca do poste de iluminação. A empresa destaca que, devido aos trabalhos, moradores da Zona Rural da capital serão afetados. “Algumas comunidades irão ficar sem energia, mas, provavelmente até o início da tarde tudo deve ser normalizado”, informou o supervisor da concessionária, Airton Silva.

O corpo de Eduardo Prieto foi encaminhado ao IML. Já o veículo foi conduzido para o parqueamento do Manaustrans. O acidente será investigado por equipes do 26º Distrito Integrado de Polícia (DIP), central de flagrantes da região, e da Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (Deat).

Daniel Landazuri

EM TEMPO

