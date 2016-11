Carreta tomba em Educandos após colidir com caminhão

Um contêiner tombou na noite desta segunda-feira (7), por volta das 19h, nas proximidades do Porto Chibatão, situado na avenida Presidente Kennedy, bairro Educandos, Zona Sul de Manaus.

De acordo com informações do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans), o contêiner virou, após cavalo mecânico que estava transportando a carga colidir com um caminhão de placa JKW-0505.

Conforme o Manaustrans, ninguém ficou ferido. O órgão não soube informar que tipo de carga era transportada no contêiner. Oito agentes acompanharam ocorrência.

Devido ao acidente, o trânsito no sentido Centro/bairro, foi desviado para a rua Brasília, nas proximidades da Base Aérea de Manaus.

O contêiner foi retirado do local por volta das 22h com ajuda de um guincho particular.

Portal EM TEMPO