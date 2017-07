Carreta tem pane mecânica e derruba parte de muro no Novo Aleixo

A carreta teve uma pane mecânica e atingiu parte do muro – Divulgação/Manaustrans

Após sofrer pane mecânica, uma carreta quebrou parte do muro de uma residência, localizada na rua João Câmara, no bairro Novo Aleixo, deixando a via interditada. O fato ocorreu por volta das 9h55 desta quarta-feira (20), nas proximidades do posto de combustível Atem.

A carreta estava subindo uma ladeira quando teve uma pane mecânica, segundo o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans), e acabou atingido o muro de uma propriedade particular.

O veículo ficou atravessado na rua, impedido a passagem de outros carros. Ninguém ficou ferido. A carreta, conforme o Manaustrans, foi retirado do local por volta das 10h12 pela empresa responsável.

