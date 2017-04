Carreta perde freio durante chuva e invade casa na Zona Leste

Durante a forte chuva que atingiu a capital amazonense e municípios da zona metropolitana nesta quarta-feira (5), uma carreta, de placa não informada, perdeu o controle e invadiu uma casa, no bairro Santa Inês, na Zona Leste de Manaus. Ninguém ficou ferido.

De acordo com testemunhas, a carreta estava subindo uma ladeira, quando o condutor perdeu o freio e começou a descer de ré. Ele bateu em uma arvore e em seguida invadiu uma residência, destruído a fachada do imóvel.

Ainda segundo informações de testemunhas, ninguém ficou ferido. Chovia muito forte no momento do acidente. Moradores do local ficaram assustados com a situação.

