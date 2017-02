Carreta fica atravessada na torquato e causa engarrafamento

No início da manhã desta terça-feira um acidente entre uma carreta e uma motocicleta deixou uma pessoa ferida e causou um longo engarrafamento na Avenida Torquato Tapajós.

O acidente aconteceu por volta das 6h, no sentido bairro da avenida, em frente à Nova Igreja Batista. A colisão arremessou a passageira da moto para cima da carreta. A vítima, que não teve o nome divulgado, foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A carreta ficou atravessada na via, interditou as três faixas e impediu que o trânsito fluísse. Retenções foram registradas em toda extensão da Torquato Tapajós e nas vias de acesso.

Uma equipe do Instituto de Instituto Municipal de Fiscalização e Engenharia de Trânsito (Manaustrans) esteve no local do acidente e por volta das 7h30 a via foi liberada.

Daniel Landazuri

EM TEMPO