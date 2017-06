Carreta engata em fios e faz poste tombar em cima de carro na Zona Sul

O poste tombou em cima de um carro com quatro pessoas – Reprodução/Twitter-Manaustrans

Uma carreta ficou presa em fios de eletricidade e derrubou um poste de energia, na noite desta segunda-feira (12), no viaduto Josué Claudio de Souza, que liga a avenida Boulevard Álvaro Maia, bairro Praça 14 de Janeiro, Zona Sul de Manaus, à avenida Umberto Calderaro, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul. O acidente causou transtorno para os motoristas que passam diariamente pelo local.

Segundo o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans), o acidente aconteceu no início da noite, porém o órgão só foi acionado por volta das 20h30. O poste tombou em cima de um veículo, modelo Fiat Idea, de cor azul e placas EAZ-2612. Segundo informações de policiais militares, quatro pessoas estavam no carro, sendo duas crianças.

Agentes de trânsito foram deslocados para o local e auxiliam condutores. Há retenção no fluxo de veículos na região. A assessoria de imprensa da Eletrobras Distribuição Amazonas disse que enviou uma equipe para o local. Apesar do problema, a Eletrobras disse que a energia elétrica não foi interrompida no local.

No entanto, por volta das 21h, uma equipe do EM TEMPO esteve no local e constatou que a iluminação pública em alguns postes não está funcionando. Apenas as casas na região continuam com eletricidade.

Bruna Chagas

EM TEMPO