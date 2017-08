Carreta da Saúde faz atendimento atendimento no Santo Agostinho

Carreta da Mulher faz atendimento nos bairros- foto:Altemar Alcântara

Desde a última segunda-feira ( 31), a Carreta da Mulher realiza atendimentos no bairro Santo Agostinho. O veículo ficará estacionado no bairro até o dia 10 de agosto, na Rua Santos Dumont esquina com a Darcy Vargas.

O serviço vai proporcionar ao público feminino a realização de exames de ultrassonografia, mamografia e preventivo. Além de atender o público masculino com exames de próstata e abdômen total.

Os documentos necessários para atendimento são Carteira de Identidade/Registro Geral (RG), Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), Comprovante de Residência e Cartão do SUS.

Ao longo de três dias, a carreta da saúde já atendeu aproximadamente 200 pessoas no bairro.

EM TEMPO, com informações da assessoria.

