Carreta apresenta pane mecânica e bloqueia trânsito no Japiim

Uma carreta da empresa Transportes Bertolini Ltda., em pane mecânica, causou um imenso engarrafamento na avenida General Rodrigo Otávio, no sentido (Japiim-Coroado), nas proximidades da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), no fim da tarde desta segunda-feira (13). O incidente teve início por volta das 16h e bloqueou o trânsito por mais de uma hora e meia. As informações são do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans).

De acordo com a assessoria do Manaustrans, a carreta estava trafegando pela rua Astro Barroso, ao lado do Balneário da Assua, quando houve a pane mecânica.

“O motorista tentou realizar uma manobra para acessar a avenida General Rodrigo Otávio e, na ocasião, o veículo apresentou problemas e ficou parado bloqueando, assim, o trânsito nas duas vias”, informou a assessoria de comunicação do órgão.

O engarrafamento atingiu os bairros Japiim, Petrópolis, Cachoeirinha e parte do Centro. Alunos e professores da Ufam ficaram impossibilitados de sair ou acessar a instituição durante a ocorrência. No total, quatro agentes de trânsito auxiliaram pedestres e condutores naquela região.

