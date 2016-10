Carreata e panfletagem marcam última atividade Henrique Oliveira nas ruas

O candidato a prefeito de Manaus, Henrique Oliveira (SD), e seu vice, Alessandro Bronze (PRTB), encerraram as atividades de campanha neste sábado (1º), com carreata nas ruas das zonas Leste e Norte da cidade. Henrique e Bronze percorreram as principais vias dessas zonas.

Com bandeiras e cartazes, os candidatos seguiram em carreata saindo da avenida das Torres em direção a alameda Cosme Ferreira. Mais de 100 veículos seguiram em carreata acompanhando os candidatos.

Na zona Leste Henrique ainda percorreu ruas secundárias dos bairros São José, Zumbi, Grande Vitória, Nova Vitória e Castanheiras. Na Após passar pela avenida Grande Circular o candidato seguiu para a avenida Camapuã onde realizou panfletagem.

Durante a ação, Henrique reforçou mais uma vez o compromisso de seu governo em trabalhar para levar qualidade de vida às famílias de nossa cidade.

“Estamos nas ruas desde o início e isso vai se estender para a nossa administração. Nas ruas conseguimos identificar as demandas do povo, suas necessidades e o que precisa ser melhorado. Vamos levar qualidade de vidas para às famílias com o Tarifa Zero, o Médico em Casa, as melhorias no transporte público e na mobilidade urbana e humana”, destacou.

Henrique também realizou panfletagem na entrada do bairro Manoa e conversou com motoristas e pedestres no último dia antes da votação. Segundo Henrique, está nas ruas é mais do que receber o apoio do povo é ter certeza do abandono que vive a cidade.

“Eu tenho me posicionado durante este pleito não apenas como candidato, mas como cidadão, como eleitor. Falta tudo nessa cidade. Falta o básico como o asfalto, a calçada, a creche para as crianças, a saúde básica, a mobilidade urbana e o transporte precário. Quero tinta na caneta para fazer a mudança. Por isso mesmo coloco meu nome como opção para fazermos mais pela cidade, para levarmos qualidade de vida à população”, pontuou.

Com informações da assessoria