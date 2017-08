Carrapicho se apresenta em show especial no Pé de Serra do Moai nesta terça

O Carrapicho foi criado em 1980, em Manaus. No início, trabalhavam com o estilo forró tradicional – Divulgação

Zezinho Corrêa, acompanhado de sua banda Carrapicho, será a atração desta terça-feira (29), do Pé de Serra do Moai. As bandas Xotezim, Forro Show e DJ Geraldinho também vão agitar a festa, que começa ás 21h. A “casa mais charmosa da cidade” está localizada na Avenida do Turismo, nº 5625, no bairro Tarumã.

O ingresso vai custar R$ 30. Para participar da lista amiga, é preciso postar o nome completo na página do evento no Facebook (@pedeserradomoai) ou na da casa no Instagram (@moairestobar). Isso garante meia entrada (R$ 15) até 00h.

O Carrapicho foi criado em 1980, em Manaus. No início, trabalhavam com o estilo forró tradicional. No final da década de 1980, as toadas de boi bumbá eram frequentes em seus shows, mas sem deixar o forró de lado. O repertório dessa noite resgata essas raízes e terá hits como “Vermelho”, “Ritmo Quente” e “Tic Tic Tac”, que celebrou recentemente 21 anos de seu lançamento.

