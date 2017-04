Carpinteiro é morto durante roubo de carro na Zona Leste

Ao tentar proteger a ex-cunhada de um assalto, o carpinteiro Márcio Araújo da Rocha, de 35 anos, foi morto com dois tiros na noite deste domingo (16), na rua Gilberto Mestrinho, comunidade Alfredo Nascimento, bairro Cidade de Deus, Zona Leste de Manaus.

Segundo a enfermeira, Queila Mendes, 27, ex-cunhada de Márcio, dois homens armados ainda não identificados a abordaram por volta das 19h, quando ela saia da casa do pai da filha dela, irmão da vitima. Os suspeitos tinham a intensão de sequestrar a mulher e roubar o veículo.

“Tinha acabado de sair do plantão e fui falar com a minha filha. Foi rápido, dei um abraço e entreguei um ovo de pascoa pelo portão da casa e voltei para o carro. Quando me preparava para sair, os homens entraram no veículo e pediram para eu passar para o banco do passageiro. Fiquei desesperada, comecei a gritar e cheguei a dar um chute em um dos homens, caí no chão e consegui sair do carro ”, relatou a enfermeira.

De acordo com o filho mais velho de Márcio, que também presenciou o carpinteiro estava junto com a família assistindo TV e, ao ouvir os gritos na rua, saiu para ver o que estava acontecendo. “Quando ele saiu na rua e os homens viram ele se aproximando, fizeram os disparos e acertaram ele”, disse o adolescente.

Depois de balearem a vítima os suspeitos fugiram e levaram o carro da enfermeira, um Fiat Uno, de cor vermelha e placas OAO-0531. Márcio foi socorrido por um vizinho e chegou a ser levado de carro até o Hospital Pronto-Socorro Platão Araújo, mas morreu no caminho. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

O caso foi registrado como latrocínio – roubo seguido de morte – e está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Furtos e Defraudações (DERFD).

Daniel Landazuri

EM TEMPO