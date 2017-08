Carona misteriosa: jovem desaparece em Rio Preto da Eva após sair com mototaxista

O estudante mora com a mãe em uma casa situada no bairro Santa Luzia, Zona Sul de Manaus – Divulgação

A polícia tenta localizar o estudante do ensino fundamental Alexsander Nogueira Garcia, de 19 anos, desaparecido desde a noite do dia 15 de agosto deste ano. A última vez que foi visto, o jovem estava na garupa de um mototaxista em Rio Preto da Eva (município distante 57 km de Manaus).

Segundo a mãe dele, a industriaria Rosilane Nogueira Garcia, de 38 anos, o filho é dependente químico e estava em tratamento em um abrigo em Iranduba (distante 27 km da capital).

“No abrigo, ele conheceu um rapaz e viraram amigos. Dessa amizade ele foi passar uma semana na casa desse homem. O que sabemos é que ele estava indo jantar, quando parou um mototaxista em frente à casa e buzinou. Ele disse para a mãe desse amigo dele: ‘eu vou aqui rapidinho e depois volto'”, contou.

Ainda segundo Rosilane, desde que saiu Alexsander não foi mais visto. “Na madrugada de quarta-feira (16), horas após o sumiço, encontraram o corpo de um jovem em um ramal. A princípio disseram que seria o Alexsander, mas depois foi constatado que não era ele”, disse.

O corpo do jovem encontrado no ramal S8, possivelmente se tratava de um outro amigo de Alexsander. A mãe do desaparecido destacou que alguns moradores do município chegaram a relatar que, momentos antes do homicídio, Alexsander e o jovem foram vistos juntos. “Isso por enquanto é só boato. Não há nada que comprove que eles foram vistos juntos”, enfatizou a industriária.

Alexsander tem uma cicatriz nas costas, próximo a região do cóccix. Além disso, ele está com a mão esquerda machucada. Não há informações que possam levar a identificação do mototaxista.

O estudante mora com a mãe dele em uma casa situada na avenida Professor Plácido Serrado, bairro Santa Luzia, Zona Sul da capital. Quem puder colaborar com informações que levem ao paradeiro do desaparecido, entrar em contato com os servidores da Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops) pelo número: (92) 3214-2268. Para falar com os familiares do jovem, ligar para os números (92) 99126-0395 ou 99261-7969.

Isac Sharlon

EM TEMPO

