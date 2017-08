Carolina Ferraz diz que bordão ‘eu sou rica’ caiu em desuso

Meme que circulou na internet – Reprodução

Na novela “Beleza Pura”, exibida na faixa das 19h em 2008, a atriz Carolina Ferraz, 49, ganhou as redes sociais com o bordão “eu sou rica” -leia-o gritando.

Quase uma década depois de o folhetim ir ao ar, Ferraz diz que a frase não vale mais. “Caiu em desuso porque os ricos estão indo para cadeia.”

Na cena completa, a personagem de Carolina dizia que não iria ser presa porque era rica. “Você já viu alguém rico ir parar na cadeia? Pelo menos não nesse país onde todo mundo não tem caráter”, era seu texto.

A cena também ficou famosa por um operador de câmera aparecer por acidente. A declaração foi feita em entrevista para Danilo Gentili no “The Noite” (SBT) exibido nesta terça (15).

Leia também:Tatá Werneck diz que a ex-bbb Emilly foi à sua festa de penetra

A aparição de Ferraz em um programa fora da Globo é novidade. No final de julho, o site “Notícias da TV” noticiou que a atriz havia sido dispensada da emissora na qual trabalhou por 25 anos.

Ela estrelou novelas de sucesso como “Por Amor” (1997) e “Pecado Capital” (1998). Sua última trama na casa foi “Haja Coração” (2016).

Para Gentili, Carolina revelou que pretende se dedicar à culinária, e que vai lançar um novo livro e um aplicativo para celular -ela publicou um livro de receitas, “Na Cozinha com Carolina Ferraz”​, em 2010, e apresenta um programa no GNT, “Na Cozinha com Carolina Ferraz” , desde 2014.

“Me aproximou muito das pessoas porque eu não sou chef, só gosto de cozinhar. Comida confortável para trazer calor humano, mas nada que deixe três horas na cozinha”, diz.

Folhapress

Leia mais:

Bruna Marquezine, com look curto, rebola com Ludmilla em evento de funk

Bruna Marquezine e Neymar rompem relacionamento, diz colunista

Merece muito mais que uma música’, diz MC Serginho sobre Bruna Marquezine