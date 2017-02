Carnaval muda horário de atendimento do comércio

O comércio do centro de Manaus vai funcionar com 50% da capacidade, enquanto que as lojas dos shopping centers com 30%, durante o período do Carnaval, que termina ao meio-dia da Quarta-Feira (1º) de Cinzas.

Os bancos passarão mais tempo fechados e voltarão ao normal na quarta-feira pela tarde. Os horários foram divulgados pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL-Manaus) e pelo Sindicato dos Empregados de Empresas Bancárias do Amazonas (Seeb-AM).

Conforme divulgou a CDL-Manaus, as lojas do Centro funcionam na segunda-feira (27) normalmente, mas a partir das terça-feira (28) acontece a primeira mudança, quando os comércios ficam com as portas abertas apenas até as 12h. A partir daí só voltam a funcionar na quarta-feira (1º) também a partir das 12h.

O presidente da CDL-Manaus, Ralph Assayag, ressaltou que, na manhã de terça-feira (28), apenas 50% das lojas do Centro irão funcionar, enquanto que o restante permanecerão fechadas. Segundo ele, algumas lojas que ficarão fechadas por toda terça-feira e quarta-feira, voltando a funcionar apenas

na quinta-feira (2).

Bancos

O Seeb-AM divulgou que as agências bancárias da capital terão uma paralisação estendida em relação comércios, quando vão funcionar até às 15h de sexta-feira (24) e devem permanecer fechadas, além de sábado e domingo, na segunda, terça e quarta-feira até às 12h, quando voltam a operar normalmente.

Shoppings

As lojas dos shopping centers também funcionam normalmente na segunda-feira (27), mas na terça (28) de Carnaval, apenas 30% dos estabelecimentos vão abrir as portas pela manhã e a partir das 12h fecham 100% e voltam a abrir na quarta a partir das 12h.

Na terça-feira (28), pelo período da tarde, a partir das 12h, nos shoppings irão funcionar apenas as áreas de alimentação e diversão.

No caso do Plaza Shopping, na terça-feira (28), o horário das operações das lojas será das 14h às 20h e a praça de alimentação atenderá das 11h às 21h. Já na quarta-feira de Cinzas, o centro de compras atenderá das 12h às 22h e a praça de alimentação irá operar das 12h às 22h.

O Shopping Via Norte também vai operar com horário diferente, exceto na segunda-feira (27). No domingo (26), a praça de alimentação funcionará de 12h às 22h e as lojas das 14h às 21h. Na terça (28), a praça de alimentação vai abrir das 12h às 22h e as lojas das 14h às 22h. Já na Quarta-Feira de Cinzas, a praça de alimentação e lojas funcionarão das 12 às 22h.

Joandres Xavier

EM TEMPO