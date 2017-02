Carnaval: especialistas alertam sobre perigos do beijo

Que fevereiro é mês do Carnaval todo mundo já sabe, porém é sempre importante ressaltar a necessidade dos cuidados com a saúde, principalmente quando for beijar alguém.

No calor do momento você pode não se dar conta, mas um único beijo pode transmitir diversas doenças e algumas delas podem ser muito graves. Isso porque durante a ação, milhões de germes são trocados entre as salivas. Nesta demonstração de sentimentos, o indivíduo pode contrair alguma enfermidade.

De acordo com a professora mestre em doenças tropicais e infecciosas, Ana Carolina de Lima, várias doenças podem ser transmitidas por meio do beijo.

“As principais são mononucleose, herpes, cárie, amidalite, gripe e caso o parceiro tenha algum ferimento na boca, até HIV pode ser contraído”, pontuo Lima.

A psicóloga Mayara Cansanção explica que há fatores químicos como álcool e drogas e as questões sociais que repreendem e oprimem a pessoa fazendo com que ela aproveite esses cenários para extravasar.

“Existem fatores sociais que fazem com que as pessoas fiquem mais reprimidas e elas aproveitam situações como o carnaval para se libertar, sair da rotina e fazer aquilo que tem vontade de fazer mais não tem cenário, nem ambiente para que isso. O Carnaval propicia o momento e o ambiente para essas atitudes”, destacou Cansanção.

Ele esclarece como funciona as três estruturas do aparelho mental, conforme os estudos psiquiatra austríaco Sigmund Freud.

“O Carnaval vem delatar justamente aquela questão de Id, Ego e Superego. Para exemplificar, eu sou o ego, o id é tudo aquilo que eu desejo e que me impulsiona e me motiva a fazer acontecer e o superego é tudo aquilo que me castra e faz com que as minhas vontades sejam oprimidas, no meio disso existe o ser humano, cheio de desejos e cheio de limitações que aproveita de situações como essas para realizar o sempre desejou”, explanou.

Quanto às maneiras para de prevenir a professora Ana Carolina ressalva.

“Não há exatamente um mecanismo de prevenção, trata-se mais de um trabalho de conscientização. Não sair beijando todo mundo, por exemplo. Até porque à primeira vista ninguém sabe que tem doença ou não. Essa é uma forma de cuidar de si próprio, cuidado na escovação dos dentes e na higiene pessoal”, destacou.

Portanto, neste Carnaval, todo cuidado é pouco para evitar que o pior aconteça e não ter que remediar depois.

Bárbara Costa

EM TEMPO