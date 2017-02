Carnaval deve esquentar o movimento das locadoras

O mercado de alugueis de carro aposta em eventos, como o Carnaval, por exemplo, e o reaquecimento da economia amazonense, para ampliar as vendas em 2017. A atividade registra crescimento na procura dos aluguéis por parte de pessoas físicas e os empresários avaliam que o mercado se manterá estável nesse início de ano.

A empresa Unidas Rent a Car, apenas em janeiro de 2017, registrou um crescimento de 25% na procura por aluguel para pessoas físicas em comparação com o mesmo período em 2016.

O gerente de aluguéis da Unidas, Roberto Silva, disse que a expectativa é de melhora para o decorrer do ano. “Dependemos do comportamento do mercado financeiro. Neste momento, estamos com a atividade estável porque acabou aquele movimento de queda livre durante a crise. Agora, vamos focar nossas energias nos aluguéis para pessoas físicas que está crescendo”, aponta.

No que diz respeito ao público, Roberto informou que a maioria dos clientes reside em Manaus, denotando que os turistas, sendo de outras regiões do pais ou de outros países, representam menor parcela da clientela. “A maior parte das reservas fica por conta dos visitantes que vem de outros Estados. Os turistas que vem de cruzeiro não locam carro porque procuram conhecer a cidade em sua maior parte pelo rio mesmo”, conta o gerente.

Outra modalidade atendida pela empresa são os aluguéis para empresas. Segundo Roberto, houve queda na procura por parte das corporações de até 20% em janeiro de 2017 em relação ao ano anterior. “As empresas do Distrito Industrial costumavam mandar em um mês, quatro vezes um representante a Manaus, e a cada vez, um carro era alugado. Mas nesse momento, mandam apenas uma vez ou duas no máximo”, conta Roberto.

A diretora da Unidas, Júlia Pereira, informou que os aluguéis dependem diretamente de dois maiores setores da economia do Amazonas, que são o turismo de negócios das empresas do Polo Industrial de Manaus (PIM) e as empresas do ramo de construção civil, o que resultou numa queda geral de 40% no faturamento comparado ao mesmo período de 2016.

“A procura por parte das pessoas que vem a trabalho para as empresas do distrito teve queda com a parada da indústria, fazendo com que as locações de carro diminuíssem. O mesmo ocorreu com a queda no ritmo da construção civil, os dois segmentos que sustenta as locadoras de carro vive”, salienta.

Júlia explica ainda que essa dependência ocorre porque a procura da população local é fraca. “Manaus não tem alta temporada suficiente que cause movimento forte nos aluguéis. Por exemplo, na Copa do Mundo, não teve um movimento tão bom como a gente esperava. Esperamos que agora, em 2017, comece a parecer uma luz no fim do túnel no segundo semestre porque no primeiro ainda não tem previsão”, diz.

Os preços na Unidas atualmente variam por modelo de carro. A diária para o veículo mais simples sem ar condicionado custa a partir de R$ 89, podendo chegar até R$ 300 para modelos mais sofisticados, com maior potência no motor e conforto.

Os preços dos carros modelos pick-ups podem chegar ao valor de R$ 500 a diária.

Amore

No caso da empresa Amore, a gerente Andreia Almeida disse que, mesmo com 200 veículos no pátio para aluguel, a procura nas últimas duas semanas foi baixa, sem ter alugado nenhum carro. A empresa tem adotado estratégias como a redução nos valores dos aluguéis, possibilitando a um cliente encontrar um Voyage com a diária de apenas R$ 80.

“Tivemos uma queda grande depois de dezembro do ano passado, que foi um mês bom. Este mês de janeiro comparado ao ano passado tem sido um dos piores para nós. Estamos com boas expectativas para fevereiro com a chegada do Carnaval. Em épocas de festivais ou eventos chegamos a alugar todos nossos carros”, conta.

Entre os valores de carros que tiveram o preço reduzido, a Amore apresenta o Voyage, que caiu de R$ 120 para R$ 80. O Cobalt que custava R$ 150, agora pode ser encontrado por R$ 120.

A Amore também atendia empresas até o ano passado, mas depois de ter prejuízos abandonou o segmento e agora atende apenas pessoa física, diz Andreia.

Joandres Xavier

EM TEMPO