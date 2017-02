Carnaval de Manaus terá operação de limpeza e prevenção para direitos das crianças

Para garantir que os direitos de crianças e adolescentes durante o Carnaval, a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh) estará com um efetivo de 220 servidores atuando nas principais bandas de Carnaval e nos dois dias do Desfile das Escolas de Samba. Além disso, 100 garis vão trabalhar no Sambódromo.

A ação da Semmasdh consta com a participação dos conselheiros tutelares, Juizado da Infância e Juventude, Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente, SEAS, Sejusc entre outros órgãos.

“A proposta é sensibilizar a população sobre a importância de denunciar os casos de trabalho infantil, exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes. Neste período percebemos o aumento no número de denúncias relacionados à infância e adolescência, então, por determinação do prefeito Artur Neto, nós intensificamos o trabalho”, afirmou o secretário da Semmasdh, Elias Emanuel.

De acordo com a publicação do Diário Oficial da Justiça Eletrônico, do dia 19 de janeiro, menores de 14 anos somente poderão participar das festas públicas e em qualquer logradouro público onde se promover eventos carnavalescos, se estiverem acompanhados dos responsáveis legais.

Já a portaria 001/2016, do Juizado da Infância e da Adolescência, decreta ser proibida a entrada e permanência de menores de cinco anos em bandas e blocos carnavalescos. A lei também se aplica aos desfiles das escolas de samba que acontecerão no Sambódromo, nos dias 24 e 25 de fevereiro.

Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) vai intensificar as atividades de prevenção às Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs) na época momesca atuando em bandas, blocos, ensaios e no desfile das Escolas de Samba do Grupo Especial. Além disso, também haverá programação especial na oferta de atendimentos de urgência por meio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU-192).

A estrutura dedicada ao atendimento do público do Centro dee Convenções Sambódromo e entorno que participarão dos desfiles das escolas de samba na sexta e no sábado (24 e 25) será composto por quatro ambulâncias do tipo Unidade de Suporte Básico (USB) e uma Unidade de Suporte Avançado (USA). A estratégia contará com 15 servidores entre médicos, enfermeiros, técnicos e condutores.

Limpeza

A entrada do ‘bloco da Semulsp’ acontecerá após a passagem de cada escola de samba. O propósito é limpar a pista, mas o grupo sempre aproveita para trabalhar com animação, aproveitando o momento.

“O clima de Carnaval contagia a todos. Apesar de estar trabalhando, o grupo sempre entra animado e recebe muito carinho das arquibancadas. Além disso, é um momento que eles curtem e se sentem orgulhosos de trabalhar e participar da festa”, avaliou Paulo Farias, secretário municipal de Limpeza Urbana (Semulsp).

Com informação da assessoria