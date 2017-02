Carnaval da terceira idade leva mais de 3 mil pessoas ao Parque do Idoso

Em sua 15ª edição, o Carnaidoso, tradicional festa de carnaval da terceira idade em Manaus, reuniu mais de três mil pessoas no Parque Municipal do Idoso (PMI), nesta sexta feira (17). A festa contou com uma programação “afinada”, participação de DJ, banda local e a bateria de Escola de Samba Grande Família, além da escolha da fantasia mais criativa. O vice-prefeito, Marcos Rotta, marou presença no evento.

“Esse é um tipo de acontecimento que nos deixa muito alegres, por proporcionar aos nossos jovens da terceira idade momentos de alegria e descontração. Parabéns a nossa cidade por esse momento, pois é importante que nossa população envelheça com saúde e, principalmente, dignidade. E é isso que a prefeitura de Manaus está proporcionando”, declarou Rotta que, na ocasião, também lembrou do estado de saúde pelo qual passa o prefeito Arthur Virgílio Neto. “Fico muito alegre e honrado por, nessa linda festa, representar o prefeito Arthur, que passa por um momento muito delicado. Mas todos nós sabemos que ele é exemplo de superação e vai superar mais essa luta”, completou.

O encontro entre a folia e o público da Terceira Idade é uma das festas mais esperadas pelos frequentadores do Parque, como ressaltou a diretora presidente da Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas (FDT), Martha Moutinho. “Esse é o maior baile de carnaval da terceira idade de Manaus, é um lugar seguro, um lugar que promovemos esse entretenimento para os idosos, visando resgatar as folias carnavalescas de antigamente”, disse sobre a festa conta ainda com a presença de outros centros sociais de convivência da cidade.

O evento promove integração entre os idosos, resgatando as tradições das folias carnavalescas. Com esta inclusão, muitos idosos se sentem privilegiados pela festa, como a dona Terezinha Andrade, 67, que mesmo de muleta pulou o carnaval. “Estou de pé aqui, brincando de carnal, porque frequento o Parque a nove anos”, comentou. Acompanhado de sua esposa, Benjamim Conrado, de 80 anos, aproveitou a folia que classificou estar perfeita. “Está tudo 10, tudo perfeito. Aqui é só alegria, o parque me deixa muito feliz”, declarou.

Atrações

A banda da Polícia Militar deu início a folia no Carnaidoso deste ano, em seguida teve a apresentação do DJ Ery Castro, conhecido por adotar uma seleção musical diferenciada e conforme com a preferência dos idosos. Além do DJ, o salão do Parque do Idoso contou com a animação da banda Lucas e os Sonora Hits e a bateria da escola de samba ‘A Grande Família’.

Atividades

O Parque realiza várias atividades elaboradas para a melhoria da qualidade de vida do idoso, como hidroginástica, natação, alongamento, lian gong, dança de salão, tênis de mesa, coral, dança coreográfica, zumba ginástica elaborada, yoga, pilates solo, dança, canto, artesanato, oficina da cidadania e oficina do comportamento, canto e teatro.

Com informações da assessoria