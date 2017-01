Carnaval: bandas tradicionais mostram o ritmo amazonense

Se o samba não tiver o dom de resolver e deixar tudo no lugar, pelo menos tem o poder de dar algumas horas de muita alegria, adrenalina e muitas recordações para quem aceitar sair de casa e curtir os blocos e bandas de rua, durante os dias de carnaval.

Ao pensar no carnaval amazonense, mais especificamente, é impossível não começar a citar algumas das bandas mais tradicionais com marchinhas existentes na cidade, que nos anos 1970, 1980 e 1990 tomaram as ruas, uma delas é a Banda Independente da Confraria do Armando (Bica), que, há mais de três décadas, é uma opção já tradicional para os foliões que costumam frequentar os arredores do Teatro Amazonas, no Centro, para celebrar o período de folia.

Criada pelo português Armando Soares, com 52 anos à época, a Bica teve sua primeira edição em 1986, com uma composição de marchinha de Américo Madrugada. Desde então, as marchinhas se tornaram sua marca registrada, com letras que sempre ganham destaque por abordar, de forma satírica, temas polêmicos, normalmente relacionados à política, ou temas de repercussão local.

Segundo a filha do fundador, Ana Cláudia Soares, na época em que os frequentadores do Bar do Armando se reuniram para criar a festa, os ritmos como axé e funk ainda não eram sucesso e as marchinhas reinavam nas ruas em tempo de bailes de carnaval e, em homenagem aos primeiros organizadores, segue na contramão, tocando apenas as marchinhas. “A banda foi criada muito antes de outros ritmos conhecidos hoje estourarem, então só eram as marchinhas tradicionais mesmo e, com o tempo, eles mesmos passaram a criar novas, a cada ano” contou.

Desde que começou, há mais de três décadas, apenas em dois anos, a banda não foi às ruas, uma quando o pai de Armando faleceu e, em 2012, quando o próprio fundador veio a óbito.

Outra banda que é referência e está sempre marcada no calendário dos manauenses é a do Boulevard, realizada no Boulevard Álvaro Botelho Maia, na Zona Centro-Sul.

Este ano, a banda, uma das pioneiras do carnaval amazonense, vai se tornar balzaquiana. Fundada em 1987, os organizadores se inspiraram no livro “A mulher de 30 anos” do escritor francês Honoré de Balzac, para criar o samba-enredo comemorativo “Banda do Boulevard, 30 anos: A felicidade é o amor” que será interpretado por Anderson, do grupo Molejo e pelo amazonense Frank Mocidade.

Desde 2006, a banda ganhou volume ao formar sua própria bateria, com 80 ritmistas, comandados pelo mestre Didi Redman, além de contar com três passistas, incluindo a rainha da festa.

Todo ano, os temas giram em torno de pessoas e causos da avenida Álvaro Botelho Maia, mais conhecida como Boulevard, e são gravados no Rio de Janeiro. Nos anos anteriores, já participaram, os cantores nacionais Leci Brandão e Zeca Pagodinho. Apenas nos anos 2014 e 2016, o enredo mudou para falar da realização da Copa e das Olimpíadas na cidade.

Hoje, chega a reunir mais de 100 mil foliões na Zona Centro-Sul, sendo considerada uma das maiores bandas de rua da cidade. Para animar o público, ainda chamam mais cinco baterias de escolas de samba do grupo especial e grupos locais.

Laize Minelli

EM TEMPO