Carnaval: ascensão e declínio dos concursos de fantasia em Manaus

Os luxuosos bailes de gala nos clubes amazonenses eram palco dos saudosos concursos de fantasia realizados, entre as décadas de 1950 e 1970, pela elite da sociedade da época. Rodeados de expectativa, eles foram inspirados nos concursos que aconteciam no Copacabana Palace e no Theatro Municipal, no Rio de Janeiro, desde a década de 1930.

Em Manaus, a época de ouro dos bailes regionais e do desfile de trajes foi a década de 60. Atlético Barés, Cheik, União Esportiva Portuguesa e Atlético Rio Negro foram alguns dos clubes que mantiveram por anos a tradição.

O médico Jaime Covas, 70, foi assíduo frequentador desses bailes e conta que, no início dos anos 1960, as festas já eram bonitas, mas os desfiles ainda não estavam bem estruturados. “Depois que criaram os concursos, cada clube passou a querer chamar a atenção para o seu”, relembra ele, que chegou a ganhar o primeiro lugar no concurso do Rio Negro Clube, fantasiado de faraó egípcio Tutancâmon.

Com o passar dos anos, os concursos se estruturaram, ganharam espaço e visibilidade. Uma comissão julgadora foi criada para escolher os melhores figurinos nas categorias Luxo Masculino, Feminino e Originalidade, segundo contam os antigos frequentadores das festas. Ao final do evento, havia um desfile em que os ganhadores eram apresentados e recebiam seus prêmios em dinheiro ou passagens aéreas para São Paulo e Rio de Janeiro.

No auge dos concursos, a criatividade das fantasias não tinha limites. O empresário Pedrinho Aguiar, 70, era nome conhecido nos salões e levou para casa pelo menos três prêmios por sua originalidade na criação das vestimentas. Nos bailes do Pierrot na União Portuguesa, ele venceu em 1968. Com a fantasia “A alegria do circo”, também ganhou o concurso do Ideal Clube, em 1976. Ainda no mesmo ano, saiu vitorioso com a fantasia “Surpresa no bolo”, na disputa organizado pelo Rio Negro Clube.

Aguiar conta que as fantasias demoravam mais de um mês para ficar prontas. “No ano que fui fantasiado de bolo de aniversário, utilizei compensado com rodinhas na confecção e confeitei toda com glacê. Eu não sei como consegui vestir a indumentária. Só sei que eu não conseguia sair. Fiquei preso”, contou, aos risos. “Era muito sacrifício, mas tudo pelo Carnaval. Eu estou com 70 anos, mas a minha geração foi a melhor de todas”, lembra Aguiar, com saudosismo.

Dona Charufe Nasser, 70, fazia parte do grupo de amigos de Covas e Aguiar e circulou bastante pelos salões de clubes como Ideal, Atlético Rio Negro, Cheik e Os Barés. Ela conta que essa foi a melhor época da sua vida. “Os bailes eram o acontecimento da sociedade. Morávamos no Centro e, quando a gente ouvia tocar as marchinhas, já ficávamos todos agitados. Eu e meus nove irmãos íamos juntos para o Carnaval”, recordou ela que, aos 19 anos, venceu o concurso na categoria feminina como melhor traje com uma fantasia de indiana, no clube Os Barés.

O sereno

Até o final dos anos 1980 a sociedade vivia um momento de muita estratificação. Só frequentavam bailes os sócios dos clubes, seus familiares e convidados, e não havia venda de ingressos aberta ao público.

Por isso, durante a noite, quando se aproximava o horário de início dos bailes, a população que não tinha condições de adentrar os salões, começava a se aglomerar do lado de fora para acompanhar os brincantes que passavam fantasiados para o baile.

O “sereno”, como era conhecido esse movimento, costumava ficar lotado e recebia, inclusive, bandas que tocavam nas praças próximas para animar quem não poderia entrar nos clubes.

Declínio

Com a decadência dos famosos bailes de gala, os grandiosos concursos de fantasia foram relegados ao esquecimento. Segundo o historiador Otoni Mesquita, o fim dessa tradição é consequência de uma série de mudanças ocorridas a partir da década de 1970 que acabaram com a estratificação social.

“A globalização, a chegada de novas famílias por conta da Zona Franca. O modelo de sociedade mudou, os nomes de tradição estabelecidos se perderam, o que fez com que tivéssemos de nos adaptar ao padrão contemporâneo e sair do provincialismo”, relata.

Outra justificativa apontada por Mesquita é o fato de as escolas de samba ganharem mais evidência. “Hoje, as pessoas têm outras opções. Os desfiles das agremiações, a partir do final de 1970, começaram a aparecer mais fortemente”, explica o historiador.

Laize Minelli

EM TEMPO