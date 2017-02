Carnaval aquece a venda de pacotes de viagem

O preço baixo do dólar deixou os pacotes de viagens no período de Carnaval para os amazonenses mais baratos quando comparados ao mesmo período do ano passado. Nesta mesma época, em 2016, o dólar chegou a ser comercializado a R$ 3,93, variação de 0,6% em relação ao mesmo período deste ano que chega a casa dos R$ 3,12 em seu valor de compra e venda.

De acordo com o proprietário da empresa de viagem Acram Turismo, Acram Isper, que oferece pacotes de viagem internacional, em relação ao mesmo período do ano passado, as vendas tiveram um aumento de 42%. Segundo o empresário, por ser um segmento diferenciado que atende a um mercado VIP, de clientes que possuem renda acima de cinco salários mínimos, o empreendimento não sentiu com intensidade o processo de crise econômica que assola o país.

No Carnaval do ano passado, Acram disse que tinha apenas um avião fazendo a linha para Aruba e que, atualmente, trabalha com dois aviões. Segundo Acram, entre os principais destinos de Carnaval para os amazonenses no exterior estão o Caribe, ao largo da costa da Venezuela, Aruba, Portugal e Las Vegas, nos Estados Unidos.

Acram destacou ainda que os preços das viagens estão bastante em conta por causa do barateamento do dólar. Segundo o empresário, hoje em dia, com a internet, qualquer pessoa consegue comprar um pacote de viagem mais barato, no entanto, as pessoas ainda procuram os profissionais de turismo por conta da segurança e da qualidade dos serviço oferecidos. “Essa é a diferença de viajar numa operação desse segmento. O consumidor paga para não ter trabalho”, disse.

Para quem quer passar o Carnaval em Aruba, Acram explicou que um pacote no qual estão inclusos hotel, alimentação, bebida, impostos e terrestre, o consumidor vai desembolsar em média R$ 2,5 mil, valor que pode ser financiado em cinco vezes, no cartão ou cheque. Para as pessoas que querem ir para Portugal, por sete dias, o empresário informou que, o consumidor poderá pagar o mesmo valor, mas não terá tudo incluído. Para Las Vegas, o pacote sai por quase R$ 2,2 mil.

Para a diretora da Associação Brasileira de Agências de Viagem (Abav), Cláudia Mendonça, que é proprietária de agência de viagem Paradise, as vendas permaneceram equilibradas em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo ela, apesar dos apertos por conta da crise econômica, todos os pacotes de viagem para este período do Carnaval estão vendidos. “O único local que tem vaga ainda é para o novo voo da empresa Gol, que faz linha direta de Manaus para Buenos Aires, na Argentina”, disse a empresária.

Voos extras

Entretanto, a agente de viagem informou que existe previsão de abrir vagas em voos extras. Segundo Cláudia, entre os destinos mais procurados pelos amazonenses no Brasil, estão Salvador, Rio de Janeiro e Fortaleza, enquanto que para o exterior, o Caribe domina a preferência.

Henderson Martins

EM TEMPO