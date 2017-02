Carnaval: 3,3 milhões de viajantes devem passar por aeroportos da Infraero

A pouco mais de uma semana do carnaval, a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) estima que 3,3 milhões de passageiros circulem pelos terminais administrados pela estatal a partir desta quinta (23) até o fim do período da folia. A previsão é que o movimento seja 2,5% menor que o registrado na mesma época no ano passado.

Nos aeroportos concedidos à iniciativa privada, a circulação de passageiros para o carnaval também já começou. No Aeroporto de Brasília, a expectativa da Inframérica, que administra o terminal, é que 60 mil passageiros passem pelo local amanhã (24), nos 392 pousos e decolagens previstos, além de seis voos extras.

Até a quinta-feira (2) depois da Quarta-Feira de Cinzas, são esperados 360 mil passageiros no Aeroporto de Brasília, segundo a concessionária.

Todos os passageiros que embarcarem em Brasília deverão passar pela inspeção de raio-x e alguns poderão ser selecionados para revistas aleatórias. A Inframérica recomenda que os viajantes cheguem ao aeroporto com pelo menos 1h30 de antecedência para o embarque em voos domésticos e 2h30 para voos internacionais.

No Rio de Janeiro, o Aeroporto Internacional Tom Jobim – RIOgaleão espera receber cerca de 400 mil passageiros no período de carnaval. A fiscalização no embarque e desembarque terá apoio das polícias Civil, Militar, Federal, além da Guarda Municipal para controle do trânsito.

Para receber os turistas no carnaval, a concessionária do aeroporto investiu em uma transformação no piso do desembarque do Terminal 2, montando um espaço decorado com adereços carnavalescos e imagens com a história do carnaval carioca.

Com informações da assessoria