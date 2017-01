Carnaval 2017: venda de ingressos a quem não mora no Rio começa hoje

As vendas de ingressos para arquibancadas especiais e cadeiras individuais a turistas (não moradores do Rio) interessados em assistir aos desfiles de domingo (26) e segunda (27) do Grupo Especial do Carnaval 2017, no Sambódromo da Avenida Marquês de Sapucaí, começam hoje (16), às 9h. O coordenador-geral de vendas da Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa), Eron Schneider, disse que o sistema de pré-cadastramento já tem informações de 4 mil pessoas. “Então, em princípio, há 4 mil pessoas que podem estar interessadas nos ingressos e devem pedir para comprar”, informou.

O sistema de pré-cadastramento foi utilizado pela primeira vez no ano passado e, segundo o coordenador, facilita o processo de atendimento, porque para iniciar a compra por meio do sistema de call center, pelo número 21-3032-0001, é preciso informar apenas o CPF para o interessado ser identificado. “Facilita muito. A ligação é mais rápida. O comprador precisa dizer apenas quantos ingressos quer e qual setor. Só pode comprar quatro ingressos por setor e se for meia-entrada, tem que fazer ligação em separado”, explicou.

Reservas esgotadas

Para os moradores do Rio, as reservas para os ingressos de arquibancadas especiais e cadeiras individuais para os desfiles do Grupo Especial do Carnaval 2017, no Sambódromo, já estão esgotadas nos setores 10, 11, 12 e 13. As compras foram abertas às 9h (horário de Brasília) de sábado (14).

Eron Schneider disse que é costume não ter confirmação de 10% das reservas e, por isso, os ingressos são postos à venda novamente. A confirmação dos pagamentos está marcada para quarta (18) e quinta-feira (19). As informações sobre a nova data de venda para os moradores do Rio serão divulgadas pela Liesa após o dia 23. “A partir daí, a venda é presencial, não é mais por telefone”, alertou.

Quando a data for anunciada, o atendimento ao público será feito em uma bilheteria atrás do setor 11, na Rua Salvador de Sá, entre as 10h e as 16h. “Na hora a pessoa escolhe o setor, paga e já sai com o ingresso. Não tem mais nada de reserva, simplesmente sai com o ingresso, como também quem reservou ontem vai pagar no Bradesco e sair com o ingresso”.

Para o coordenador, o resultado das reservas para moradores do Rio foi um sucesso, porque, este ano, a oferta de ingressos à disposição desse público foi maior. Schneider informou ainda que a venda das frisas já está esgotada e que para o Sábado das Campeãs superou os 75%.

Cristina Índio

Agência Brasil