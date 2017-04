Carnaúba quer anulação de ‘La Muralla’ e diz que provas foram alteradas pela PF

Um dos líderes da ‘Família do Norte’ (FDN), o Gelson ‘Carnaúba’, quer que o veredito dado pela Justiça Federal sobre a Operação La Muralla seja anulado. O chefe da facção criminosa alega que as provas que resultaram nas ações penais foram obtidas ilegalmente e adulteradas pela Polícia Federal (PF). O pedido foi feito por meio da advogada de Carnaúba, Paloma Gurgel.

Paloma apresentou um laudo pericial afirmando que o relatório das investigações feitas pela PF e apresentado ao Ministério Público Federal (MPF) está “impreciso e cheio de falhas”. O documento atesta ainda que houve “manipulação do material”, o que poderia resultar na “supressão intencional de informações, visando prejudicar e incriminar os réus”, referindo-se aos membros da facção criminosa, alvo principal da La Muralla, que revelou sua estrutura organizacional.

A Superintendência da Polícia Federal no Amazonas afirmou não ter conhecimento da perícia divulgada pela advogada do líder da FDN. Já o MPF no Estado afirma que o documento não apresenta dados técnicos e garante a legalidade da investigação e das provas que foram colhidas durante a operação.

O MPF informa ainda que a perícia apresentada pela defesa do réu “ já foi juntada a outros processos que tramitam em 1ª instância e foi rechaçado pela Justiça em todas as ações”.

O desembargador federal Olindo Menezes, relator do processo no Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), negou o pedido de liminar da defesa de Carnaúba e pediu que a Procuradoria Regional da República se manifeste sobre o caso.

La Muralla

A operação foi deflagrada pela PF em novembro de 2015 e interceptou ligações e cerca de 800 mil mensagens trocadas por membros da FDN, por meio do sistema Blackberry Messenger.

Carnaúba está detido no presídio federal de Catanduvas, no Paraná.

