Carnaúba, líder da facção criminosa ‘FDN’, tem transferência autorizada pela Justiça Federal

Gelson Lima Carnaúrba, conhecido como ‘Cabeça’ ou ‘Cê’, teve nesta terça-feira (25), o pedido de transferência autorizado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região do Paraná. O indivíduo é reconhecido como líder da facção criminosa Família do Norte (FDN), envolvida com tráfico de drogas e homicídios em Manaus.

O infrator encontra-se atualmente na Penitenciária Federal do município de Catanduvas (a 476 quilômetros de Curitiba), no Paraná.

O titular da Secretaria de Segurança do Estado do Amazonas, Sérgio Fontes, disse que teve conhecimento sobre a decisão, extraoficialmente, nesta terça-feira (15).

“Soube da decisão, extraoficialmente, que hoje a Justiça Federal decidiu pela transferência de Gelson. Ainda aguardo o cumprimento da mesma. Mas pelas circunstâncias, ele deve retornar para unidade prisional de origem que é em Natal, não para Manaus”, informou o secretário.

Acusado de comandar uma das rebeliões mais sangrenta do Amazonas no dia 25 de maio de 2002, Carnaúba é condenado a 120 anos de prisão.

