Carnachoeira inicia e movimenta Presidente Figueiredo

Centenas de foliões prestigiam a primeira noite do Carnachoeira, em Presidente Figueiredo (a 117 Km de Manaus). A coordenação estima que 90 mil pessoas passem pelo município durante os quatro dias de festa.

O evento teve início ao meio-dia na corredeira do Urubuí e, durante a noite, a festa foi na praça da Vitória, com a apresentação das candidatas ao concurso Rainha do Carnachoeira 2017.

A festa está sendo embalada por várias bandas locais e regionais que estão tocando vários sucessos de carnavais.

O prefeito do município, Romeiro Mendonça (PDT) afirmou que o evento, além de promover distração aos foliões, gera oportunidade de emprego e aquece o setor comercial do município. “Nossa cidade está movimentada desde o início da semana. Os hotéis estão lotados e os comerciantes têm recebido, diariamente, um grande número de pessoas em seus estabelecimentos. Isso prova o quanto vale investir em eventos como este. É a garantia de emprego e renda para a população. Presidente Figueiredo está de portas abertas para receber todos os que quiserem se divertir no Carnaval do nosso município “, disse.

Números

Para a realização do Carnachoeira deste ano foram investidos R$ 470 mil.

De acordo com a prefeitura, a expectativa é que seja movimentado cerca de R$ 4 milhões durante os quatro dias de festividades.

Segurança

Policiais civis e militares, além da guarda municipal, fazem a segurança do evento. Até o final deste sábado, não foi registrada nenhuma ocorrência.

Mara Magalhães

EM TEMPO