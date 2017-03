Carnachoeira encerra sem registro de ocorrências

Uma festa bastante frequentada, animada, segura e fonte de incentivo à economia. Durante os últimos quatro dias, o Carnachoeira 2017 movimentou milhares de foliões pelas ruas de Presidente Figueiredo ( a 117 Km de Manaus), beneficiou o comércio local por meio de parceria com empresários e ainda terminou sem registros de ocorrências graves.

O prefeito do município, Romeiro Mendonça (PDT), informou que o evento superou as expectativas, apesar da crise. “Neste ano tivemos que cortar gastos da festa para não interferir nas ações que estão sendo realizadas nas áreas de saúde e educação. No entanto, conseguimos, com poucos recursos, fazer uma festa bonita e organizada. O comércio do município ganhou muito. Empresários triplicaram suas vendas nestes quatro dias. Fico satisfeito em saber que deu certo a nossa pareceria com esses comerciantes, que fizeram baixa em seus preços para atrair o público. Recebemos um grande número de pessoas e todas saíram satisfeitas. Não tenho dúvida disso”, afirmou.

Segundo o vice-prefeito Mário Abrahão (PDT), é importante investir em eventos dessa natureza, visto que o período festivo é crucial para trazer ganhos financeiros ao setor turístico da cidade. “Sem dúvidas, a arrecadação foi maior. No Carnachoeira deste ano, apostamos em uma parceria com os comerciantes e, com certeza, obtivemos excelentes resultados. A nossa cidade estava esquecida pelos turistas, mas voltará a ser um referencial de turismo na região Norte. Estamos trabalhando para isso”, disse.

Para o encerramento do evento, um baile infantil foi promovido na Praça da Vitória no fim da tarde dessa terça-feira (28). As crianças presentes se divertiram mostrando suas fantasias e desfrutando de muito doce e pipoca. Às 21h, o Galo da Serra, vencedor do concurso de blocos, desfilou no local, juntamente com a nova Rainha do Carnachoeira, Fabriciane Fernandes, representante da agremiação.

Segurança

De acordo com o delegado titular da 37ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), Valdiney Silva, ao longo dos quatro dias foram registrados um caso de embriaguez ao volante e outro envolvendo abandono de incapaz. “O Carnachoeira deste ano foi tranquilo. Não recebemos nada relacionado à festa”, afirmou.

A publicitária Raiane Silva, 32, participou pela primeira vez do evento, que julgou seguro e organizado. “É o que falta a esse tipo de festa: as pessoas brincarem com segurança e sem violência”, destacou.

Concursos

Com o enredo que homenageava as festas promovidas no interior do Estado, como o Boi-bumbá de Parintins, o bloco Galo da Serra venceu pela segunda vez consecutiva o concurso dos grupos carnavalescos deste ano, com a soma de 149 pontos nos quesitos organização, enredo e alegoria.

O Galo da Serra também saiu vitorioso no concurso Rainha do Carnachoeira 2017. A representante do bloco, Fabriciane Fernandes, alcançou o título obtendo 175 pontos em quesitos como samba no pé, melhor fantasia e simpatia. Como prêmio, ela recebeu R$ 3 mil reais, além de um ano de acesso gratuito à academia e participação garantida no concurso Rainha da Festa do Cupuaçu, principal evento cultural do município.

Com informações da assessoria