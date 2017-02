Carnachoeira deve reunir 90 mil pessoas em Presidente Figueiredo

Um público de aproximadamente 90 mil pessoas é esperado para apreciar o Carnaval de Presidente Figueiredo nos próximos dias 25, 26, 27 e 28 de fevereiro. De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura e Eventos (Semcult), atrações regionais e locais terão destaque especial este ano. A programação também conta com a participação de nove blocos carnavalescos, que prometem fazer a alegria dos foliões com as famosas e tradicionais marchinhas.

“Estamos empenhados para realizar um evento divertido e com segurança. Para isso, foi criada a comissão Carnachoeira 2017, que envolve todo o secretariado do município. Esperamos receber um número grande de pessoas, tanto de Figueiredo, quanto de Manaus. Equipes da Secretaria de Turismo estarão disponíveis para dar a assistência necessária aos turistas que virão curtir o Carnaval em nossa cidade”, afirmou o secretário de Cultura, Walter Yallas.

Durante os quatro dias de festa, serão oferecidas aos brincantes diversas opções de entretenimento. O início das festividades será às 12h de sábado, dia 25, na Corredeira do Urubuí. No local, será montado um palco com estrutura de som e iluminação, onde as bandas farão suas apresentações. “Será a abertura do Carnachoeira. Os foliões vão poder curtir as atrações e conferir a apresentação dos blocos oficiais. Ao mesmo tempo, se divertir nas águas geladas da corredeira”, disse o secretário, ao informar que a festa terá continuidade na Praça da Vitória, no Centro, a partir das 19h.

Concurso

Na noite do sábado, será realizado o primeiro desfile com as representantes dos blocos que disputam o título de Rainha do Carnachoeira 2017. O concurso, que já é bastante popular no município, promete algumas novidades este ano, que serão divulgadas pela coordenação a partir da próxima semana. Após o desfile, as bandas estarão fazendo a alegria dos foliões, entre elas Embalassamba, Forró na Moral, Atrassamba, Banda de Metais e Banda Contatos Imediatos.

No domingo, dia 26, a programação vai iniciar às 10h, no Urubuí, e se estenderá para as ruas com o desfile dos blocos, no bairro Morada do Sol. Os foliões irão percorrer pelas principais avenidas, até chegar à Praça da Vitória. “Na segunda-feira, a festa será mais leve, mas vai obedecer ao mesmo cronograma de horário e local dos primeiros dias. Já na terça, a programação será somente na Praça da Vitória, a partir das 16h, com o baile e concurso infantil”, informou Yallas.

Corte de gastos

O prefeito do município, Romeiro Mendonça (PDT), informou que este ano foi necessário diminuir a quantidade de atrações e manter na programação do Carnachoeira somente bandas regionais e locais. A medida propõe valorizar a “prata da casa” e reduzir custos para não comprometer as ações emergenciais que estão sendo realizadas nas áreas de saúde e educação.

“Recebemos a cidade com inúmeros problemas. Na saúde e na educação, por exemplo, nos deparamos com situações inviáveis. Diante disso, eu e o meu vice, Mário Abrahão, decidimos enxugar os gastos do Carnaval para poder sanar os problemas mais urgentes do município. Entretanto, independente dos cortes, temos a certeza de que faremos uma festa bonita, organizada, com segurança e boas atrações. Afinal, temos de valorizar os artistas da nossa casa”, disse o prefeito.

