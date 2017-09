Carlos Souza assume cadeira na Câmara dos Deputados em lugar de Arthur Bisneto

Além de assumir como deputado, Carlos Souza trocará de partido e irá para o PSDB – Divulgação

O presidente da Jucea (Junta Comercial do Estado do Amazonas), Carlos Souza (PSD), primeiro suplente da coligação Fazendo Mais Por Nossa Gente 1, da eleição de 2014, assume cadeira na Câmara dos Deputados nesta semana no lugar do deputado federal Arthur Bisneto (PSDB). O tucano foi nomeado na última sexta-feira chefe da Casa Civil da Prefeitura de Manaus pelo prefeito Arthur Neto (PSDB) e, por conta disso, vai ter que se licenciar do mandato.

Além de assumir a suplência, Carlos Souza – que estava fora da política desde 2014, quando não se reelegeu deputado federal – vai trocar de partido e se filiar ao PSDB. “Fizemos um acordo entre o prefeito e o senador Omar Aziz (PSD), e na próxima semana vamos oficializar a mudança”, revelou.

Carlos informou que irá a Brasília com Bisneto após o feriado da Semana da Pátria para formalizar a transição das vagas junto à mesa diretora da Câmara dos Deputados. “Assim que o titular da vaga der a entrada no afastamento dele, já se chama o primeiro suplente. A troca acontece de forma imediata”, explicou.

Souza adiantou ainda que vai entregar o cargo na Jucea e vai, pessoalmente, ao governador David Almeida (PSD), e ao ex-governador José Melo (Pros), para agradecer o apoio. “Saio da Junta um pouco triste, mas feliz pelo retorno à Câmara. Saio satisfeito pelo trabalho técnico que exerci, deixando-a mais moderna e célere”, afirmou.

Com a chegada à Câmara, Souza promete “desengavetar projetos”, que ficaram esquecidos, desde que não conseguiu se reeleger em 2014. “Perdi uma eleição e isso é ruim. Mas, saí orgulhoso de ter feito meu trabalho na casa. Vou ressuscitar muitos planos. Tive minhas atividades reconhecidas e citadas nas revistas ‘Época’ e ‘Exame’. Acredito que contribuí com minha experiência”, acrescentou.

Arthur Bisneto afirma que a Casa Civil é um instrumento de burocracia, atos e de política do Poder Executivo e se classificou feliz com o convite do pai. “Tenho 17 anos de vida pública e essa é minha primeira nomeação. Em outros momentos, o povo me elegeu. Entendo que a Casa Civil é a espinha dorsal da prefeitura e vamos buscar, com muito diálogo, resolver os problemas”, apontou.

No momento do anúncio, Bisneto elencou ainda quais serão as prioridades de trabalho. “Vamos destravar a obra do Shopping Terminal 4, porque não dá para ficar do jeito que está, com falta de vontade de alguns e problemas burocráticos. Vamos trabalhar para que esse projeto saia do papel de uma vez por todas”, garantiu.

Outra medida a ser tomada pelo novo secretário é relacionada ao subsídio do transporte coletivo. “A Prefeitura de Manaus acertou que 300 ônibus iriam para as ruas de Manaus e até agora somente 30 estão sendo utilizados. É um aviso bem claro para eles: cumpram a palavra! Se não há subsídio, a passagem aumentou e está tirando dinheiro do bolso da população e eles precisam colocar os ônibus nas ruas”, concluiu Bisneto.

