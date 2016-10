Carlos Amastha é reeleito prefeito de Palmas

O candidato Carlos Amastha (PSB) foi reeleito para prefeitura de Palmas (TO), com 52,98% dos votos válidos. Raul Filho (PR) ficou em segundo lugar, com 30,80% dos votos válidos. Até agora, foram apurados 92,11% das urnas.

Atual prefeito de Palmas, Carlos Enrique Franco Amastha concorreu à reeleição pela coligação Palmas Bem Cuidada. Ele tem 55 anos e nasceu em Barranquilla, na Colômbia, mas reside no Brasil há mais de 30 anos, onde formou sua família e se naturalizou brasileiro em 1990.

Em 2012, venceu a eleição para prefeito de Palmas, com 49,65% dos votos válidos, em primeiro turno, uma vez que Palmas não tem mais de 200 mil eleitores. Com isso, Amastha entrou para a história por ser o primeiro estrangeiro eleito para prefeito de uma capital brasileira. Na ocasião, era filiado ao PP. Agora, tenta a reeleição pelo PSB, partido ao qual se filiou em 2015.

Empresário do ramo de shoppings centers e de ensino a distância, Amastha se mudou para a capital do Tocantins em 2007, atrás de oportunidades de negócio. O shopping Capim Dourado é um dos empreendimentos do Grupo Skipton, do qual Amastha faz parte. Durante a realização dos I Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, em novembro de 2015, o prefeito capitalizou popularidade, marcando presença nas competições e obtendo boa receptividade da população sempre que anunciado ou quando discursava.

Por Agência Brasil