Carlos Alberto Torres, capitão do tri, morre no Rio

Capitão do tricampeonato da seleção brasileira em 1970, o ex-lateral Carlos Alberto Torres, 72, morreu vítima de enfarte fulminante nesta terça-feira (25), no Rio. A morte do ex-jogador foi anunciada pelo canal SporTV, onde Torres trabalhava como comentarista.

Torres teve um infarto durante a manhã e foi levado pela família ao hospital Riomar, na zona oeste do Rio.

Ele atuou pelo Fluminense, Botafogo, Flamengo, California Surf, Santos e New York Cosmos. O ex-jogador foi tricampeão carioca pelo time tricolor e pentacampeão paulista.

Carlos Alberto Torres foi o companheiro de Pelé no Santos e no New York Cosmos.

Como jogador, ele foi campeão de praticamente tudo. Pelo Flu faturou quatro Estaduais do Rio. Na equipe santista, levantou o troféu do Campeonato Brasileiro duas vezes, cinco do Campeonato Paulista, uma Recopa Sul-americana e um Torneio Rio-São Paulo.

Pela seleção brasileira, foi medalha de ouro nos Jogos Pan-americanos de 1963, em São Paulo, e campeão do mundo em 1970.

Após se aposentar, em 1982, ele assumiu o comando do Flamengo como treinador no ano seguinte, onde foi campeão do Brasileiro na final contra o Santos.

O seu último trabalho como técnico foi em 2005, quando dirigiu o Paysandu.

Folhapress

Atualizada às 12h com mais informações.