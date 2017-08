Carlo Porto revela tudo sobre a novela Carinha de Anjo

Carlos Porto dá vida a Gustavo, galã da novela Carinha de Anjo -Foto:SBT

O ator Carlo Porto, que dá vida ao Gustavo Lários em Carinha de Anjo, bateu um papo com a equipe do SBT Online e contou tudo sobre os bastidores da novela, desde os processo de seleção para o papel até as gravações ao lado de Lorena Queiroz. Carlo contou também sobre seus planos para o futuro e sobre sua jornada como ator.

Confira o bate-papo:

SBT: Como foi quando você descobriu que interpretaria o Gustavo?

Carlo: Eu fiz o processo seletivo que durou por volta de 3 meses. Comecei os testes em novembro e recebi a notícia em fevereiro. Eu estava na casa dos meus pais na Bahia e a minha empresária me ligou dizendo que eu interpretaria o Gustavo em Carinha de Anjo e a primeira coisa que eu pensei foi “Meu Deus!”, foi uma surpresa muito grande!

SBT: Esse papel mudou muito a sua vida?

Carlo: Mudou muito, eu estava fazendo um curso na escola de arte dramática da USP, fazendo um projeto de imersão com mais 20 atores e essa foi a primeira coisa que eu tive que abrir mão e o que mais me tocou.

SBT: Você sempre sonhou em ser ator?

Carlo: Não, na verdade eu tinha mais de 20 anos quando pensei em ser ator. Quando eu era pequeno eu queria trabalhar com ciência ou pilotar, sempre sonhei em pilotar. Eu fui fazer uma faculdade de Ciência da comunicação até que eu descobri o teatro e as coisas mudaram na minha cabeça.

SBT: O que o Carlo tem em comum com Gustavo e o que você mais admira nele?

Carlo: Muita coisa, o Gustavo é um cara tranquilo, tem grandes aspirações, é um cara de família, eu sou assim também… Eu e Gustavo temos muitas semelhanças.

SBT: Você sofre muito assédio por ser considerado o “galã” da novela?

Carlo: As vezes as pessoas estranham, na novela ainda está passando o Gustavo com cabelo mais cumprido, elas olham como quem está pensando “será que é ele?”, todos os dias, adultos e crianças se aproximam, mas essa relação é muito boa.

SBT: Já conhecia alguém de Carinha de Anjo antes da novela?

Carlo: Não, todo mundo foi novo para mim. Eu conhecia o trabalho de algumas pessoas que eu já tinha visto na televisão e no teatro como o Blota Filho, o Rubens Chachá, a Clarice Niskier… A Clarice veio em um dos carros comigo quando estávamos fazendo os testes, e eu lembro de pensar “Meu Deus, a Clarice vai fazer Carinha de Anjo!”

SBT: Como é contracenar com a Lorena Queiroz?

Carlo: A Lorena é a minha paixão! No começo era bem difícil, ela só tinha 4 anos, ela estranhava muito, mas aos poucos ela foi descobrindo como deixar a Lorena em casa e trazer a Dulce Maria para o SBT, mas hoje ela transita isso com muita facilidade. É lindo poder acompanhar o desenvolvimento dela, não apenas em cena mas na forma como ela se relaciona com as pessoas…

SBT: Como foi gravar com Lucero?

Carlo: A Lucero é uma pessoa que sou apaixonado. Ela é muito humilde e tranquila, e é uma estrela! Ela já virou uma referência para mim.

SBT: Existe algum tipo de personagem que você gostaria de interpretar?

Carlo: Eu quero muito ser vilão. Os personagens de Shakespeare são muito intensos, gostaria de fazer um grande personagem escrito por ele.

SBT: Como ator, tem planos para o futuro?

Carlo: Eu tenho os meus projetos, estou desenvolvendo um texto com um amigo e eu estrearei em um monólogo no teatro no ano que vem, no Rio e em são Paulo.

SBT: Deixe um recado para os seus fãs e o público de Carinha de Anjo!

Carlo: Para os meus fãs, eu amo tanto vocês! Desde que eu comecei, antes dessa novela entrar no ar a gente já sentia uma coisa forte e com o tempo a gente sente um carinho tão grande! Ele á uma via de mão dupla, eu também tenho um carinho muito grande por vocês, gostaria de ter o tempo para poder responder cada carta… Mas o meu amor é imenso por todos vocês, assim que acabaram as gravações vou tentar ser mais presente e estar mais com vocês.

EM TEMPO, com informações do SBT

Leia também:

Vídeo: Maísa não pede desculpas a Dudu Camargo e causa saia justa no SBT

Jô Soares diz que Silvio Santos o ‘reinventou’ e brinca com volta ao SBT

Silvio Santos comemora 35 anos da rede SBT