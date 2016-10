Carla Perez e Xanddy comemoram 15 anos de casados e apresentadora recebe declaração apaixonada do cantor

No início da tarde desta terça-feira (25), o líder do grupo Harmonia do Samba, Xanddy, surpreendeu a esposa, a apresentadora Carla Perez com uma linda declaração nas redes sociais. Juntos, os artistas, que hoje moram em Orlando, comemoram bodas de cristal 15 anos de casados.

Da união, que já dura, no total, 17 anos, nasceram os dois filhos do casal: Camilly Victória e Victor Alexandre.

A declaração é ainda um pedido do cantor às pessoas para que sigam acreditando no amor. No post, ele também confessa que, no início da carreira, empresários do grupo exigiam que ele terminasse o relacionamento com a ex-loira do tchan e, foi a partir daí que ele decidiu assumir publicamente o relacionamento. Confira o texto, na íntegra:

“17 anos juntos, desses, 15 casados.

Vou logo avisando, hein?! Quem não pode açúcar, sai fora porque lá vem um marido todo apaixonado com um carro pipa de mel pra jogar em todo mundo😍😍😂 Tô inspirado hoje e vai ser um livro. Tenham paciência!

Desde a primeira vez que a vi senti algo diferente, algo especial! Nos primeiros anos era tudo tão acelerado em nossas vidas, que só um tempo depois caiu a ficha do quanto ela era ainda mais importante pra mim do que eu pensava. Falo importância no sentido de ter me ajudado a amadurecer, ter me dado a oportunidade de entender e viver valores que nenhum dinheiro e nem outros prazeres do mundo pagam!! Tento imaginar a minha vida sem ela e tudo fica vago, sem sentido! Deus, maravilhoso como sempre, colocou ao meu lado uma mulher que sempre fez e me faz ter mais responsabilidade, equilíbrio, que me entende, prioriza a família, é linda por dentro e por fora, uma esposa e mãe sem comentários!! Só não é perfeita porque os Shoppings são grandes e ela às vezes se perde nas lojas e também, quando vai se arrumar, os relógios sempre quebram e etc…

Muita gente não sabe, mas minha linda esposa nasceu no Curuzu (Liberdade), em Salvador, e o marido aqui nasceu na Soledade (Liberdade) Quase nascemos na mesma maternidade!

Ela adora carne de sertão com farinha e é uma briga se eu fizer pra mim sozinho! rs Quando tem que ser chique ela sabe ser chique, mas quando baixa a faxineira, é o camisão rasgado do marido e não tente atrapalhar o serviço não que é problema, viu?! rsrs Nem sempre eu ajudo na faxina, mas nessas horas sempre a observo e me dou conta do quanto a amo, do quanto ela ainda me surpreende, do quanto nós parecemos e como ela me orgulha. Não pela faxina, mas pela simplicidade, pela nossa afinidade!

São 17 anos juntos, por isso agora quero inspirar ainda mais vocês casais que estão começando, ou quem tá passando por algum problema e tb quem tá desacreditado por ver tudo meio louco ultimamente quando o assunto é casamento!!!

Gente, na caminhada a dois, existe os obstáculos! Não é mar de rosas sempre e por isso a importância da compreensão, paciência e principalmente convicção dos passos que serão dados juntos. Desde o início eu e minha esposa enfrentamos vários obstáculos, mas até aqui todos eles têm nos trazido amadurecimento e nos fortalecido. Para exemplificar valores, vou expor um acontecimento que nunca pensei tornar público, apenas amigos mais próximos conhecem essa história, porém hoje tô inspirado e vou contar. Vou contar para vocês que há tantos anos torcem por nós, vou contar para fortalecer casais que acreditam no amor, em um relacionamento sólido e duradouro, vou contar tb pra muita gente do nosso meio (artístico) que se deixam ou podem se deixar levar por conselhos errados, cedendo a pressões e perdem a chance de ser feliz de verdade!!!

No começo do meu namoro com Carla, auge da minha carreira com o Harmonia, empresário e gravadora me aconselharam a não continuar meu relacionamento, alegando que ser solteiro ‘vendia mais’, pois eu era um ‘sexy símbolo’ E me envolver com alguém, principalmente a Carla, ia acabar com minha carreira!

Obviamente não aceitei a intromissão deles numa questão tão pessoal, fui educado e continuei vivendo a minha vida. Mas os caras foram tão ousados, que resolveram falar diretamente com a Carla, pedindo a ela pra se afastar de mim, porque ela estaria me prejudicando profissionalmente!

De certa forma, foi bom eles terem sido ousados, porque a ação deles provocou em mim uma reação, que foi assumir dias depois, nacionalmente (publicamente) meu relacionamento, contrariando eles é claro, e fazendo tb todos eles engolirem nossa ALEGRIA!

Inversões de valores tá cada vez maior, principalmente nos tempos de hoje, gente! Não deixe as coisas sem valor destruírem o que tem valor pra vocês! Sempre analise com sabedoria o que realmente vale a pena. Não deixe os prazeres momentâneos acabarem com a união sólida que seria pra sempre, onde na maioria das vezes, destrói a alegria de todos, começando pela sua, inclusive, daí a esposa, filhos, familiares, amigos entre outros…

Com tudo isso, eu quero dizer a vocês que tô muito feliz em comemorar mais um ano de casado hoje com o amor da minha vida. Como sempre falo, que Deus me permita ficar bem velhinho ao lado dela. Quero agradecer a ela mais uma vez por aturar minhas ranzinzisses, dizer que meu maior objetivo no nosso casamento é fazê-la feliz, apoia-la seja em que momento for, porque somos um e ‘tamu’ junto, meu amor!!! Te amo até o fim!!! Obrigado por tudo e obrigado, Deus, porque sem o Senhor definitivamente não somos nada!!!

Obrigado a todos que nos apoiam, incluem nossa família em suas orações, nos fortalecem e se sentem fortalecidos com nossa união!!!

Com Deus, a caminhada continua!!!”

Portal EM TEMPO