Carga de roupas sem nota fiscal é apreendida na BR-174

Policiais rodoviários federais apreenderam, na manhã desta terça-feira (21), 2.338 peças de roupas esportivas, entre camisas e bermudas de equipes de futebol e basquete, sem nota fiscal. A ação aconteceu por volta das 11h30, no km 1009 da BR-174 durante uma fiscalização de rotina. A mercadoria está avaliada em mais de R$ 35 mil.

As peças de roupas irregulares eram transportadas por um caminhoneiro, em um um veículo do tipo semirreboque, oriundo de Boa Vista-RR com destino a Manaus-AM. As roupas seriam revendidas na área central e em outros pontos comerciais da capital amazonense.

A mercadoria e o condutor foram encaminhados à delegacia do município de Presidente Figueiredo. O motorista, que não teve o nome revelado, vai responder por crime de descaminho – Art. 334 do Código Penal Brasileiro.

Após o fim dos procedimentos, as peças de roupas serão encaminhadas para a Receita Federal, que vai decidir o destino dos objetos.

Bruna Souza

Com informações com Jackson Salvaterra

EM TEMPO