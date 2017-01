Cardume Coworking lança novo serviço com festa nesta sexta

Apesar das superstições, sexta-feira 13 pode ser um dia de sorte para os empreendedores que estão procurando um local para desenvolverem seus negócios. Nesta sexta-feira (13), a partir das 16h, o Cardume Coworking vai promover uma festa com piscina e cerveja liberada para lançar um novo serviço que promete abrir espaço para aqueles que querem explorar novas oportunidades gastando pouco.

Neste período de crise financeira no país, ter um espaço próprio está se tornando cada vez mais caro. A prática de coworking tem então se tornado a melhor opção para trabalhar com custos mais baixos em lugares que se propõem a oferecer, além de um espaço para empreendimentos, novas experiências de trabalho e de relacionamentos.

O Cardume Coworking conta com um salão de trabalho para 30 pessoas, salas para reuniões de três a dez pessoas, espaços para treinamentos, climatização e acesso à Internet Wi-fi em todos os ambientes, espaços externos com piscina, além de cafeteria, espaço para refeições e sistema de segurança.

A novidade é que quem quiser trabalhar no Cardume durante o período de 18h às 22h vai pagar um valor promocional de R$190 mensais, válido durante todo o ano. Esta será uma chance de desenvolver seu negócio em um ambiente interativo, descontraído e ideal para aumentar a rede de contatos de uma nova organização. O Cardume Coworking está localizado na Rua das Orquídeas, número 159, no Conjunto Tiradentes, localizado no bairro Aleixo.

