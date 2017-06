Cardápio de gastrobar mistura culinária brasileira e sabores internacionais

As comidas e sobremesas misturam a culinária internacional com o sabor da terra – Fotos: Divulgação

Manaus tem, desde março deste ano, um espaço voltado para aquela comidinha com sabor de casa, mas com toque sofisticado. Isso porque o “Entre Nós Gastropub” traz em seu cardápio diversas opções de pratos, sanduíches, salgados e sobremesas que misturam a culinária internacional com o sabor da terra. Da empanada salteña da Argentina, da comida de boteco brasileiro, passando pelo profiteroles na França, o local busca sempre manter algo brasileiro nas misturas.

“Pensamos em trazer um lugar onde os nossos clientes se sentissem bem tanto tomando um cafezinho, comendo um lanche da tarde ou um happy hour com os amigos”, explica o designer Dave Carvalho, que largou a profissão para seguir sua paixão pela gastronomia. Ele, ao lado da sócia Gabriela Freitas, apostaram no conceito e inauguraram o espaço dentro da loja colaborativa Jogo de Nós.

“Desde o início, o Entre Nós foi pensado e calculado para ser um lugar aconchegante e que as pessoas ficassem com a sensação de estar em casa. A cozinha é totalmente exposta ao público e tudo que é feito lá dentro é ‘visto’ pelos clientes”, acrescenta Carvalho. Na pegada ecologicamente correta, o décor do local é feito com material reciclado – as cadeiras e mesas são feitas de material artesanal, o famoso pallet, trazendo um ar de comfort zone para os olhos.

Mas o mais importante é que o menu tem a quantidade certa de pratos para se tornar variado. As porções servem desde as pessoas mais famintas até as que têm vontade de comer algo rápido. Em suma, é um lugar não só para se comer, mas para se aproveitar também.

“O nosso menu é composto por mini-hambúrguer, sanduíche de filé, croque monsieur como sanduíches; de sobremesa temos o profiteroles, com as já conhecidas carolinas; empanadas argentinas que levam carne salteada, frango agridoce e berinjela; petiscos de filé com farofa de jambu e batata rústica e, por último, mas não menos importante, as coxinhas de frango”, revela o empresário.

Para quem quiser uma indicação certeira, um dos destaques é o famoso grand gateau, que leva o nome do restaurante, Entre Nós. “Ele é feito com um bolo de petit gateau de chocolate meio amargo, com uma paleta artesanal de chocolate, sorvete de creme e calda de chocolate ao rum. Tudo isso servido à moda da casa em uma panelinha de porcelana e tudo feito na hora”, indica. Sucos, refrigerantes e uma seleção de cervejas estão disponíveis para matar a sede de quem frequenta o local.

Mellanie Hasimoto

