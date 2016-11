“Carbrás quer prejudicar Comissão de Transição em Parintins”, denuncia Telo Pinto

Parintins (AM) – O presidente da Comissão de Transição criada pelo prefeito eleito de Parintins, Frank Bi Garcia (PSDB), Telo Pinto, denunciou ontem que o prefeito da cidade, Alexandre da Carbrás (PSD), vem tentando prejudicar o trabalho do grupo se negando a fornecer documentos importantes para que se possa fazer um diagnóstico completo da gestão municipal.

“Nós temos feito de tudo. Tentando o diálogo com a prefeitura, buscando sempre o entendimento para que o trabalho possa ser realizado, porém, não estamos tendo êxito”, disse Telo Pinto.

Segundo ele, até o momento a comissão não recebeu nenhum documento contábil ou fiscal por parte da prefeitura. “Nós tentamos, inclusive, ter acesso aos balancetes da prefeitura por meio do Tribunal de Contas do Estado (TCE), mas até hoje não existe balancete do município lançado no tribunal”, denunciou Pinto.

Ele disse que tomou ciência por meio de publicação no Diário Oficial dos Municípios eletrônico de duas licitações que comprometem o orçamento de 2017. “Uma das licitações é da compra de gasolina cujo valor é superior a R$ 1 milhão a outra é uma licitação de eventos que totaliza R$ 10 milhões de reais, um verdadeiro absurdo”, criticou.

Telo assegurou ainda que tem recebido várias denúncias de depredação do patrimônio público, destruição de documentos e de dados de computadores. Os funcionários da prefeitura, disse, perderam o medo e estão procurando a comissão, instalada no Centro de Atendimento ao Turista (CAT), para denunciar essas situações.

O presidente afirmou que o setor jurídico da comissão prepara uma denúncia contra Carbrás junto ao Ministério Público do Estado (MPE) e ao TCE por se negar a fornecer documentos para Comissão de Transição. “A recomendação do TCE em relação às comissões de transição é muito clara, não se pode prejudicar o trabalho que pretende diagnosticar a realidade do município”, disse.

Tadeu de Souza

Correspondente Portal EM TEMPO