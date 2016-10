Carbrás e Bi Garcia formam comissões para trabalhar transição de gestão em Parintins

Sob a presidência do vereador eleito, Telo Pinto, a Comissão de Transição da administração do prefeito eleito de Parintins (369 quilômetros de Manaus), Frank Bi Garcia, foi empossada nesta quarta-feira (19). O conselho é composto ainda pelo professor João Neto de Souza e pela advogada Anacley Garcia, ex-procuradora geral do município.

Representando o atual prefeito, Alexandre da Carbrás, o grupo que organizará essa transição é formado pelo procurador Geraldo Edy Maia, secretário de finanças e de saúde, José Maria Castro e o funcionário Marcelo Campos.

A comissão está instalada no Centro de Atendimento ao Turista (CAT), no Centro de Parintins, e começou a trabalhar já na tarde da última terça-feira (17).

“A proposta é fazer uma transição harmoniosa, procurando fortalecer o diálogo entre as duas equipes e avançar no que diz respeito ao máximo de informações que permitam a nova administração já ter totais condições de trabalhar”, afirmou o presidente da comissão.

Telo Pinto disse que todo trabalho dos grupos será desenvolvido com base na Resolução nº 11/2016, do dia 4 de Outubro deste ano.

“Ela disciplina o trabalho das comissões de transição em conformidade com os princípios da responsabilidade fiscal e transparência dos atos administrativos”, explicou Telo, dizendo que na terça mesmo já requisitou informações sobre a Lei Orçamentária, a LOA, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), bem como todos os anexos de metas e riscos fiscais.

Telo disse também que solicitou o demonstrativo dos saldos financeiros disponíveis, a relação dos convênios e dos informes mensais e informações pendentes de encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Sobre as denúncias de queima de documentos, destruição de CPU’s e outros objetos do patrimônio municipal, o presidente Telo Pinto disse que tudo será apurado pela comissão e, se houver procedência, o TCE, Secretaria de Segurança Pública e o Ministério Público Estadual serão informados.

Ainda nesta quarta, Telo esteve na sede do grupo Raman Neves de Comunicação para uma entrevista no programa “Agora Parintins”, da TV Em Tempo/Sbt, emissora do grupo.

Tadeu de Souza

Correspondente GRN