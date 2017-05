‘Caravana Onde Vivem os Monstros’ leva bonecos gigantes a shoppings de Manaus

Os gigantescos e formidáveis personagens da Ópera Bradesco “Onde vivem os monstros” do 20° Festival Amazonas de Ópera (FAO) vão invadir os principais centros de compra de Manaus neste domingo (21), a partir das 16h. Trata-se da “Caravana Onde Vivem os Monstros”, que vai levar alguns dos bonecos gigantes da produção para interagir com crianças e adultos nos shoppings Amazonas, Manauara e Sumaúma Park.

A “Caravana Onde Vivem os Monstros” é uma iniciativa da organização do FAO, em parceria com os centros de compras participantes, para divulgação da Ópera Bradesco “Onde vivem os monstros”, a ser encenada no Teatro Amazonas nos dias 27 e 28 de maio e 3 e 4 de junho, sempre em duas sessões, às 11h e às 17h. As apresentações são resultado de parceria entre o festival amazonense e o Theatro São Pedro, de São Paulo.

Durante a caravana, os bonecos gigantes de “Onde vivem os monstros” vão caminhar em meio ao público nas áreas de circulação dos shoppings. O passeio acontecerá ao som de trechos da ópera, executados por meio de aparelho de som. Os personagens da produção também irão interagir com as crianças, jovens e adultos presentes, fazendo pequenas encenações e posando para fotos com os visitantes de cada um dos centros de compras participantes da ação.

O roteiro inicia no Amazonas Shopping, na Avenida Djalma Batista, Nº 482, Bairro Parque 10, zona Centro-Sul de Manaus, com o passeio dos personagens da ópera marcado para as 16h. A parada seguinte será no Manauara Shopping, na avenida Mário Ypiranga Monteiro, Nº 1.300, Bairro Adrianópolis, também zona Centro-Sul, onde a ‘invasão’ dos monstros acontece a partir das 17h. De lá, os bonecos gigantes e músicos seguem para o Sumaúma Park Shopping, na Avenida Noel Nutels, N° 1.762, Bairro Cidade Nova, zona Norte, com passeio iniciando às 19h. Em cada local, a ação terá duração aproximada de 30 minutos.

Ópera fantasia

“Onde vivem os monstros” narra a história de Max, um garoto de 5 anos de idade. Cheio de imaginação, mas muito levado, ele é colocado de castigo em seu quarto após desobedecer à mãe e praticar uma grande travessura. Sozinho, o garoto se volta para o seu próprio universo e se transporta para um reino desconhecido. Encantado, Max parte para a terra dos Monstros Selvagens, onde ele é o Rei das criaturas.

Baseada na obra original do autor infantil e ilustrador norte-americano, Maurice Sendak, publicada em 1963, com música do escocês Oliver Knussen e libreto do próprio Sendak, “Onde vivem os monstros” é uma produção original do Theatro São Pedro, de São Paulo. A ópera fantasia em um ato tem direção cênica original de Caetano Pimentel e Giorgia Massetani, com reposição de direção para o FAO de André Di Peroli.

O espetáculo tem direção musical e regência de Marcelo de Jesus, diretor artístico adjunto do FAO, que conduz a orquestra Amazonas Filarmônica nas apresentações dos dias 27 de maio e 3 e 4 de junho. No dia 28 de maio, a regência será do convidado Pedro Messias, que conduziu a ópera encenada em São Paulo no ano passado.

O elenco do espetáculo tem à frente a soprano Roseane Soares, no papel de Max, e a mezzo-soprano Andreia Souza, no papel de Mama. Os cinco monstros, Tzippy, Moishe, Aaron, Emile e Bernard, terão vozes líricas feitas respectivamente pela soprano Isabelle Sabrié, pelo tenor Juremir Vieira, pelo barítono Moisés Rodrigues, e pelos baixos, Murilo Neves e Emanuel Conde.

O 20º Festival Amazonas de Ópera, em todos os seus espetáculos, conta com audiodescrição para deficientes visuais, e tradução simultânea do espetáculo para Linguagem de Sinais, para os deficientes auditivos.

Com informações da assessoria