Caravana oferece mais formas de pagamento para torcedor azulado participar da gravação do DVD

O Movimento Marujada promove a venda antecipada de passaportes da Caravana Azulada. A iniciativa levará centenas de torcedores do Boi Caprichoso, de Manaus a Parintins, para a gravação do DVD “A Poética do Imaginário Caboclo.

A Caravana Azulada sairá de Manaus na noite de 24 de março, com centenas de torcedores, embalados por muita toada em aquecimento para o grande evento, que acontecerá no Curral Zeca Xibelão, na noite seguinte – 25 de março. O retorno de Parintins será na manhã de 26, com chegada em Manaus na manhã de 27 de março.

“Após um mês do início das vendas, a procura é crescente com a proximidade do evento”, assegura Carlos Nery, presidente do Movimento Marujada.

O valor do passaporte da Caravana Azulada é R$ 200, valor que pode ser pago à vista e nos cartões de débito e crédito, no escritório do Movimento Marujada (Rua José Clemente, 500 – 3º andar, sala 304 – Centro). Mais informações podem ser obtidas pelo fone 99159-2780.

Com informações da assessoria