Caravana de Natal Coca-Cola chega a Manaus neste domingo

As festividades para o fim de ano não param no Amazonas Shopping. Além da magia dos personagens Disney Mickey, Minnie e Pluto, que inspiram a bela decoração na para central e em todos os espaços do mall, agora é a vez da Caravana de Natal Coca-Cola fazer a alegria das famílias no centro de compras.

Com seus caminhões iluminados, muita música e histórias repletas de emoção, a caravana está agendada para passar por lá no próximo domingo (11), às 19h, enchendo ainda mais o empreendimento do encanto natalino.

O querido urso polar da Coca-Cola, claro, também estará presente para interagir com a garotada que for prestigiar o evento, mas ele não estará sozinho. A grande atração da noite será uma visita mais do que especial do Papai Noel da Coca-Cola, que receberá as famílias para ouvir pedidos e tirar uma foto de recordação.

O evento da caravana é gratuito e todos podem aproveitar para curtir a alegria de mais esse momento de descontração no Amazonas Shopping.

Gratidão

A Coca-Cola escolheu o tema ‘gratidão’ como inspiração para a sua campanha de Natal deste ano. No total, 193 cidades serão visitadas pelo tão esperado Papai Noel no caminhão vermelho e iluminado da Coca-Cola – 33 cidades a mais que em 2015.

