Carauari decreta emergência por conta da enchente

O município de Carauari, localizado na calha do Juruá, é o quinto a decretar “situação de emergência” por conta da enchente. A cidade agora faz parte do cronograma de atendimento humanitário da Defesa Civil do Amazonas.

“Só neste município são 3.065 famílias afetadas. A Defesa Civil de Carauari já começou a distribuição de kit´s de madeira para elevar o piso das casas e o Governo do Estado vai entrar com ajuda humanitária para garantir a saúde e segurança alimentar das comunidades, assim como já está executando nos demais municípios em Emergência na calha do Juruá”, enfatizou o secretário adjunto da Defesa Civil do Amazonas, Hermógenes Rabelo.

Alerta

A cidade entrou em “situação de alerta” no mês de janeiro, quando os sete municípios que compõem a calha do Juruá, receberam as informações do Centro de Monitoramento e Alerta (Cemoa), da Defesa Civil do Amazonas, sobre a evolução do desastre.

Situação de emergência:

1 – Guajará (calha do Juruá)

2 – Ipixuna (calha do Juruá)

3- Eirunepé (calha do Juruá)

4 – Itamarati (calha do Juruá)

5- Carauari (calha do Juruá) (NOVO)

Famílias afetadas: 9.035

Situação de alerta:

1 – Juruá (calha do Juruá)

2 – Envira(calha do Juruá)

3 -Tabatinga (calha do Solimões)

4- Benjamin Contant (calha do Solimões)

5- São Paulo de Olivença (calha do Solimões)

6- Amaturá (calha do Solimões)

7- Santo Antônio do Iça (calha do Solimões)

8- Tonantins (calha do Solimões)

9- Atalaia do Norte (calha do Solimões)

10- Parintins (calha do Baixo Amazonas)

11- Barreirinha (calha do Baixo Amazonas)

12- São Sebastião do Uatumã (calha do Baixo Amazonas)

13- Nhamundá (calha do Baixo Amazonas)

14- Urucará (calha do Baixo Amazonas)

15- Boa Vista do Ramos (calha do Baixo Amazonas)16- Maués (calha do Baixo Amazonas)

Situação de atenção:

1- Coari (calha do Médio Solimões)

2- Fonte Boa (calha do Médio Solimões)

3- Uarini (calha do Médio Solimões)

4- Alvarães (calha do Médio Solimões)

5-Tefé (calha do Médio Solimões)

6-Jutaí (calha do Médio Solimões)

7-Codajás (calha do Médio Solimões)

8-Manacapuru (calha do Médio Solimões)

9-Iranduba (calha do Médio Solimões)

10-Anori (calha do Médio Solimões)

11-Anamã (calha do Médio Solimões)

12-Caapiranga (calha do Médio Solimões)

13-Manaquiri (calha do Médio Solimões)

14- Itacoatiara (calha do Médio Amazonas)

15- Autazes (calha do Médio Amazonas)

16- Silves (calha do Médio Amazonas)

17- Itapiranga (calha do Médio Amazonas)

18- Urucurituba (calha do Médio Amazonas)

Situação de emergência (Deslizamento de terra)

1- Manacapuru (calha do Baixo Solimões) –Status: Atendido

2- Tefé (calha do Médio Solimões) – Status: Atendido

Famílias afetadas: 121

